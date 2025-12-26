Netflix estrena una nueva miniserie nórdica de intriga
Netflix estrena una miniserie nórdica de intriga que promete escalar en el ranking de lo más visto: cuándo estará disponible en el catálogo.
Netflix suma a su catálogo una nueva propuesta que promete captar la atención de los fanáticos del suspenso. Se trata de “La Tierra del Pecado”, una miniserie nórdica de intriga que estará disponible a partir del 2 de enero de 2026 y que llega con una excelente carta de presentación.
De qué trata la miniserie escandinava
La trama comienza con la desaparición de un adolescente en un pequeño pueblo. A partir de ese hecho, una detective con fuertes vínculos personales con el caso se involucra en una investigación marcada por tensiones, secretos familiares y lealtades feroces. El relato combina misterio, drama y giros inesperados, en la mejor tradición de las producciones escandinavas que han conquistado al público internacional.
El elenco está encabezado por Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah y Peter Gantman, quienes dan vida a personajes complejos y atrapados en una red de disputas que se arrastran desde hace años. La dirección y creación de la miniserie está a cargo de Peter Grönlund, reconocido por su estilo intenso y realista.
Con una estética oscura clásica del nordic noir y un guion que explora las tensiones familiares y sociales, “La Tierra del Pecado” se perfila como uno de los estrenos más destacados de la plataforma en el inicio del año. La miniserie ya genera expectativa y se espera que escale rápidamente en el ranking de lo más visto, siguiendo la tendencia de otras producciones nórdicas que han logrado gran éxito en Netflix.