Netflix estrena una nueva miniserie nórdica de intriga

Netflix estrena una miniserie nórdica de intriga que promete escalar en el ranking de lo más visto: cuándo estará disponible en el catálogo.

Netflix suma a su catálogo una nueva propuesta que promete captar la atención de los fanáticos del suspenso. Se trata de “La Tierra del Pecado”, una miniserie nórdica de intriga que estará disponible a partir del 2 de enero de 2026 y que llega con una excelente carta de presentación.

De qué trata la miniserie escandinava La trama comienza con la desaparición de un adolescente en un pequeño pueblo. A partir de ese hecho, una detective con fuertes vínculos personales con el caso se involucra en una investigación marcada por tensiones, secretos familiares y lealtades feroces. El relato combina misterio, drama y giros inesperados, en la mejor tradición de las producciones escandinavas que han conquistado al público internacional.

image La miniserie estará disponible a partir del 2 de enero. Foto: Archivo El elenco está encabezado por Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah y Peter Gantman, quienes dan vida a personajes complejos y atrapados en una red de disputas que se arrastran desde hace años. La dirección y creación de la miniserie está a cargo de Peter Grönlund, reconocido por su estilo intenso y realista.