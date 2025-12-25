Un clásico con Ben Stiller llegó a Netflix: la película imperdible para ver hoy en familia

La película clásica “Una noche en el museo” llegó a Netflix y es imperdible para ver en familia en época festiva.

Netflix suma a su catálogo un verdadero clásico de los 2000: Una noche en el museo (Night at the Museum), la comedia fantástica protagonizada por Ben Stiller que conquistó a grandes y chicos y que hoy se convierte en el plan ideal para ver en familia.

Estrenada en 2006, la película cuenta la historia de Larry Daley, un guardia nocturno del Museo de Historia Natural de Nueva York que descubre que, al caer la noche, una antigua maldición hace que las exhibiciones cobren vida. Lo que parecía un trabajo aburrido se transforma en una aventura mágica y caótica, con dinosaurios, figuras históricas y animales que se mueven como si fueran reales.

Una película con elenco de lujo Además de Ben Stiller, el film reúne a Ricky Gervais, Carla Gugino, Owen Wilson, Robin Williams y Mickey Rooney, entre otros. Su combinación de humor, fantasía y acción convirtió a la película en un éxito mundial y dio origen a una saga que se expandió con varias secuelas.