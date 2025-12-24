Árbol limonero: por qué recomiendan poner clavos en el tronco y para qué sirve

El limonero es uno de los árboles más queridos en los patios de los amantes de la jardinería. No solo por sus frutos, sino porque está rodeado de mitos, consejos de cuidados y trucos caseros que se transmiten de generación en generación. Uno de los más curiosos es el de clavar clavos de hierro en el tronco.

El truco de los clavos La práctica consiste en introducir clavos de hierro en el tronco del limonero para que el árbol absorba pequeñas dosis de este mineral. El hierro es fundamental para la formación de clorofila y la fotosíntesis, y su falta suele verse en hojas amarillentas o frutos débiles.

En teoría, el metal se oxida y libera partículas que el árbol aprovecha como suplemento. Por eso muchos sostienen que el limonero se fortalece y mejora su producción.

JARDÍN El limonero es uno de los árboles frutales perennes que pueden cultivarse en macetas Foto: SHUTTERSTOCK Clavar clavos en el tronco busca aportar hierro al árbol. Foto: SHUTTERSTOCK Lo que dicen los especialistas Aunque el truco tiene cierta lógica, los expertos advierten que no es un método científico garantizado. Clavar objetos en el tronco puede generar heridas y facilitar la entrada de plagas o enfermedades. La alternativa más segura es aplicar fertilizantes ricos en hierro o quelatos de hierro, que se absorben mejor y sin riesgos. O en algunos casos, introducir los clavos en la tierra.