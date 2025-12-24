Árbol limonero: por qué recomiendan poner clavos en el tronco y para qué sirve
El truco de clavar clavos en el limonero busca aportar hierro, aunque especialistas recomiendan fertilización segura.
El limonero es uno de los árboles más queridos en los patios de los amantes de la jardinería. No solo por sus frutos, sino porque está rodeado de mitos, consejos de cuidados y trucos caseros que se transmiten de generación en generación. Uno de los más curiosos es el de clavar clavos de hierro en el tronco.
El truco de los clavos
La práctica consiste en introducir clavos de hierro en el tronco del limonero para que el árbol absorba pequeñas dosis de este mineral. El hierro es fundamental para la formación de clorofila y la fotosíntesis, y su falta suele verse en hojas amarillentas o frutos débiles.
En teoría, el metal se oxida y libera partículas que el árbol aprovecha como suplemento. Por eso muchos sostienen que el limonero se fortalece y mejora su producción.
Lo que dicen los especialistas
Aunque el truco tiene cierta lógica, los expertos advierten que no es un método científico garantizado. Clavar objetos en el tronco puede generar heridas y facilitar la entrada de plagas o enfermedades. La alternativa más segura es aplicar fertilizantes ricos en hierro o quelatos de hierro, que se absorben mejor y sin riesgos. O en algunos casos, introducir los clavos en la tierra.
En ese sentido, muchos sugieren que, en lugar de clavar los clavos directamente en el tronco, se los puede introducir en la tierra cercana a las raíces o incluso dejarlos oxidar en agua y usar esa solución para el riego. De esta manera, el hierro se incorpora sin dañar la corteza y el árbol recibe el aporte de manera más segura.