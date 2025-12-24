Una película basada en un gran libro llegó a Netflix con Harrison Ford como protagonista
Netflix estrenó “El llamado salvaje”, la película basada en el libro de Jack London con Harrison Ford.
Netflix contiene en su catálogo grandes producciones basadas en clásicos literarios. En este caso, vamos a hablar de “El llamado salvaje”, película inspirada en un libro de Jack London que tiene como protagonista a Harrison Ford, acompañado por Dan Stevens y Omar Sy.
Del libro al cine
Publicada en 1903, la novela de Jack London es una de las historias más emblemáticas sobre la relación entre humanos y animales en escenarios extremos. La versión cinematográfica, estrenada en 2020, recupera ese espíritu de aventura y supervivencia, con un tono familiar y conmovedor.
Ambientada en la década de 1890, durante la fiebre del oro, la película sigue a Buck, un perro doméstico que es arrancado de su hogar y llevado a las tierras salvajes de Alaska. Allí, junto a un viajero solitario interpretado por Harrison Ford, descubre la amistad, la aventura y el propósito en medio de un entorno hostil.
Elenco destacado
Además de Ford, el reparto incluye a Dan Stevens, Omar Sy, Cara Gee, Bradley Whitford, Karen Gillan y Jean Louisa Kelly. Una combinación que aporta fuerza dramática y diversidad a la historia.
Una película para toda la familia
Con una duración de 1h 40min, “El llamado salvaje” se presenta como una película emocionante y conmovedora, ideal para ver en familia. Mezcla acción, aventura y drama, y se suma al catálogo de títulos basados en libros que buscan conquistar tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones.
Netflix trae de regreso un clásico literario convertido en película, con Harrison Ford como figura central y un perro inolvidable que recuerda que, incluso en la adversidad, la amistad y la naturaleza siempre llaman.