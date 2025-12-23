Netflix: una película navideña escaló al ranking de lo más visto a días de Navidad

La película “El Grinch” volvió a ser tendencia en Netflix y se ubicó entre lo más visto antes de Navidad.

“El Grinch” volvió a posicionarse entre las películas más vistas de Netflix en plena Navidad. Foto: Shutterstock

A pocos días de la Navidad, las películas clásicas de estas fiestas vuelven a ocupar un lugar central en las plataformas de streaming. En ese contexto, “El Grinch”, la versión animada estrenada en 2018, se ubica actualmente en el puesto número 2 de lo más visto en Netflix, según el ranking de FlixPatrol del 23 de diciembre.

Una película clásica que regresa cada diciembre La película, producida por Universal Pictures y basada en el icónico personaje creado por Dr. Seuss, vuelve a captar la atención del público en plena temporada navideña. La historia sigue al Grinch, un personaje solitario y gruñón que decide arruinar la Navidad de los habitantes de Whoville, hasta que una serie de situaciones lo llevan a replantearse su plan. El film combina humor, emoción y un mensaje clásico sobre el espíritu de las fiestas. Ideal para disfrutar en familia.

image El clásico animado de 2018 ocupa el puesto número 2 del ranking de FlixPatrol. Foto: Archivo “El Grinch” cuenta con las voces de Benedict Cumberbatch, Pharrell Williams, Rashida Jones, Angela Lansbury y Kenan Thompson. La dirección estuvo a cargo de Yarrow Cheney, Scott Mosier y Peter Candeland. Desde su estreno, se consolidó como una de las opciones más elegidas para ver en diciembre.

El repunte navideño De acuerdo a los datos de FlixPatrol, la película suma 675 puntos, lo que la posiciona solo por detrás de The Great Flood. La cercanía con la Nochebuena y la Navidad explica en gran parte este repunte, ya que los contenidos asociados a las fiestas suelen experimentar un fuerte aumento de reproducciones en esta época del año.

Otras producciones destacadas Además de “El Grinch”, otras películas que se mantienen firmes entre las más vistas de Netflix son: