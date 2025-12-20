Presenta:

Netflix sorprende con una historia real de dos episodios que te dejará helada

Una historia real que impactó a nivel global y que Netflix recupera en un documental de dos episodios imperdibles.

Alejandro Llorente

Netflix tiene el documental ideal para el fin de semana. Foto: Archivo

Netflix tiene un alto nivel de producción en su catálogo pero entre los géneros más destacados se encuentran los documentales. Este es el caso de Entre las llamas: La hija perdida, una producción que reconstruye un caso estremecedor ocurrido en Estados Unidos y que mantiene la tensión hasta el final.

La producción sigue la historia de Cathy, una madre que en 2010 descubre que su hija biológica, a quien había dado en adopción en 1989, había desaparecido años atrás en circunstancias nunca esclarecidas. A partir de ese momento, comienza una búsqueda incansable de respuestas que destapa una trama mucho más oscura de lo que imaginaba.

Una historia real que conmociona

A lo largo de sus dos episodios, el documental combina testimonios, archivos judiciales y reconstrucciones que permiten entender cómo una desaparición pasó desapercibida durante años. En la primera parte, Cathy se enfrenta a la verdad sobre el paradero incierto de su hija Aundria, mientras que en el segundo episodio un arresto inesperado por otro caso sin resolver abre una nueva puerta y acerca a la madre a conocer qué fue lo que realmente ocurrió.

Con una duración de poco más de una hora por capítulo, Entre las llamas: La hija perdida logra sostener el suspenso sin caer en golpes bajos, poniendo el foco en el dolor, la perseverancia y la necesidad de justicia.

Mira el trailer de Netflix

Por qué verla

El documental se destaca por su ritmo narrativo, la sensibilidad con la que aborda el tema y la crudeza de los hechos que expone. Es ideal para quienes disfrutan de producciones basadas en casos reales, investigaciones criminales y relatos que dejan una marca emocional.

Disponible en Netflix, esta miniserie de dos episodios se suma al catálogo de documentales que no pasan desapercibidos y que invitan a reflexionar mucho después de que aparecen los créditos finales.

