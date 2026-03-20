¿La IA puede acortar la espera de GTA 7? La visión de Take-Two sobre el futuro de la saga

Desde el lanzamiento de Grand Theft Auto 5 hasta la esperada llegada de Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ), han pasado más de 13 años. Un lapso que para muchos fans resulta excesivo, sobre todo si se tiene en cuenta el crecimiento de la industria y las expectativas generadas en torno a una de las franquicias más exitosas del gaming. En ese contexto, surge una pregunta inevitable: ¿podría la inteligencia artificial reducir estos tiempos de desarrollo en futuras entregas como Grand Theft Auto 7 ( GTA 7 )?

La respuesta, según la cúpula de Rockstar Games , no es tan simple.

El CEO de la compañía, Strauss Zelnick, fue claro al respecto: la inteligencia artificial no ha sido parte del desarrollo de GTA 6 . El juego, al igual que sus predecesores, fue construido bajo el modelo tradicional de Rockstar Games, con equipos numerosos, procesos largos y un enfoque centrado en la creatividad humana.

Take-Two cree que la IA ayudará en procesos técnicos, pero no diseñará sola GTA 7.

Esto descarta, al menos por ahora, la idea de videojuegos creados íntegramente por máquinas. Según Zelnick, la IA no está en condiciones de reemplazar el talento humano, especialmente en aspectos clave como la narrativa, el diseño de mundo o la construcción de experiencias únicas. Sin embargo, eso no significa que la tecnología quede fuera del radar.

Donde la inteligencia artificial sí podría marcar una diferencia es en las tareas más repetitivas y técnicas del desarrollo. En un videojuego del tamaño de GTA, con mapas gigantescos y miles de elementos interactivos, existen procesos que consumen tiempo y recursos.

En este punto, la IA podría convertirse en una aliada estratégica. Por ejemplo, permitiría generar variaciones de interiores, completar estructuras urbanas o automatizar ciertos aspectos del diseño sin perder la supervisión humana. Esto no solo reduciría los tiempos de producción, sino que también podría ampliar la escala de los mundos abiertos.

En palabras de Zelnick, la industria siempre ha aprovechado los avances tecnológicos para mejorar sus productos. Y la inteligencia artificial no sería la excepción.

El tráiler para GTA 6 se podrá ver en diciembre. Foto: Rockstar Games Tras trece años entre entregas, GTA 7 podría acelerar su desarrollo gracias a la inteligencia artificial. Imagen generada con IA

¿Menos años de espera para GTA 7?

Aunque GTA 6 no se benefició de estas herramientas —principalmente porque su desarrollo comenzó hace varios años—, todo indica que los próximos proyectos sí podrían incorporar IA en distintas etapas.

Esto abre la puerta a ciclos de desarrollo más cortos, algo que los fans reclaman desde hace tiempo. Sin embargo, desde Rockstar Games advierten que no hay que esperar cambios radicales en el corto plazo. La creación de un videojuego de alto nivel sigue requiriendo tiempo, talento y una visión creativa sólida.

En definitiva, la inteligencia artificial no reemplazará a los desarrolladores, pero sí podría convertirse en un factor clave para optimizar procesos. De cara al futuro, títulos como GTA 7 podrían beneficiarse de esta evolución tecnológica, acortando la espera sin sacrificar la calidad que caracteriza a la saga.