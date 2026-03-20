La IA explica su impacto en la programación: ¿el empleo más prometedor está en riesgo?

El avance de los modelos de lenguaje de Inteligencia Artificial va a pasos agigantados y amenaza con modificar empleos que hasta hace un tiempo atrás eran los más recomendados para el futuro. Por eso, le preguntamos a la propia IA su opinión sobre la carrera de programación y el impacto que tiene la tecnología hoy en un contexto donde la certeza se agrietó.

Qué dice la inteligencia artificial La inteligencia artificial explica que actualmente los modelos de lenguaje pueden "escribir código funcional, depurar errores, explicar lógica compleja y generar aplicaciones completas a partir de instrucciones en lenguaje natural". Esto deriva a que programadores que usan IA produzcan entre dos y cuatro veces más código en el mismo tiempo. En palabras de la propia IA, esto hace que "se necesiten menos personas para hacer el mismo trabajo".

Esto no significa de forma lineal que el empleo de programación esté en riesgo, aunque si se ve modificado tal como existía hace unos años atrás. Esto puede hacer que la demanda de trabajo también cambie. Según la IA, "los puestos de entrada, los que implican tareas repetitivas y bien definidas, son los más vulnerables", sin embargo, la demanda de personas que puedan pensar en sistemas, liderar proyectos tecnológicos y trabajar con IA de forma estratégica va a crecer.

Además, la inteligencia artificial resalta que todavía hay tareas que no puede resolver y necesitan de alguien que entienda el problema, defina la arquitectura correcta, tome decisiones de diseño y evalúe si la solución generada realmente funciona en contexto. Los programadores que saben hacer esas preguntas tienen más valor que nunca.