La serie coreana de Netflix para los amantes de las comedias románticas

Netflix tiene una nueva comedia romántica coreana protagonizada por Jisoo de Blackpink. De qué trata y por qué está entre las más vistas.

Netflix tiene en su catálogo una nueva apuesta coreana que ya está entre las más vistas en varios países según FlixPatrol. Se trata de Un novio por suscripción, una comedia romántica de diez episodios que combina humor, romance y una premisa moderna que engancha desde el primer capítulo.

De qué trata la serie Seo Mi-rae es una mujer agotada por el trabajo para quien el amor no es una prioridad. Todo cambia cuando un servicio de citas virtuales despierta en ella sentimientos que no esperaba y la lleva a descubrir que quizás el romance no estaba tan lejos como creía. La serie mezcla la dinámica de las relaciones digitales con el humor y la emoción que caracterizan a las mejores comedias románticas coreanas.

Netflix-Boyfriend on Demand Jisoo protagoniza Un novio por suscripción, la nueva comedia romántica coreana de Netflix. Foto: Netflix Ficha técnica La serie fue dirigida por Kim Jung-sik a partir del guion de Namgung Do-young y producida por WhyNot Media, Baram Pictures y Kakao Entertainment. Una de sus locaciones de grabación fue Cebú, Filipinas, lo que le da una estética visual diferente a la mayoría de las producciones coreanas.