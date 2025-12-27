Mascotas: qué tener en cuenta para viajar en vacaciones con tu perro
Las vacaciones no solo son un momento de descanso para vos, también pueden ser un espacio para compartir otras cosas con tu perro. En este sentido, vemos que cada vez más familias eligen viajar con sus mascotas. Sin embargo, para hacerlo de forma responsable debemos planificar algunas cosas.
Cinco consejos clave para viajar con tus mascotas
Antes de salir: controles y papeles
El primer paso es revisar la documentación sanitaria que requieren donde vamos a ir. Vacunas al día, antiparasitarios y, si el destino lo exige, certificado veterinario. En viajes internacionales, pueden pedir otros requisitos como el microchip.
En el camino: seguridad y comodidad
Tu perro nunca debe viajar suelto en el auto. Los arneses de seguridad y las transportadoras homologadas son la mejor opción. En muchos casos puede ser requisito ante un control policial. Además, las paradas frecuentes para hidratarlo y dejarlo caminar hacen la diferencia entre un viaje estresante y uno placentero.
Llegada: alojamiento pet friendly
No todos los hoteles aceptan mascotas, por eso conviene confirmar antes de reservar. Llevar su cama, juguetes y algún objeto familiar ayuda a que se adapte más rápido al nuevo entorno sin estresarlo demasiado.
Rutina y cuidados
La clave está en mantener la alimentación habitual y los horarios de paseo. Las mascotas adoran las rutinas. Evitá cambios bruscos en la dieta y asegurate de que siempre tenga agua fresca. Un botiquín básico con productos de higiene y antiparasitarios puede salvarte de imprevistos.
Viajar juntos, disfrutar más
Las vacaciones con tu perro son una oportunidad para fortalecer el vínculo y compartir experiencias nuevas. Con organización y cariño, el viaje se convierte en un recuerdo inolvidable, tanto para vos como para tu compañero de cuatro patas.