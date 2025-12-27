Mascotas: qué tener en cuenta para viajar en vacaciones con tu perro

Consejos prácticos para viajar en vacaciones con tu perro y disfrutar con tus mascotas de forma segura y feliz.

Mantener la rutina de alimentación y paseo ayuda a reducir el estrés de las mascotas. Foto: Shutterstock

Las vacaciones no solo son un momento de descanso para vos, también pueden ser un espacio para compartir otras cosas con tu perro. En este sentido, vemos que cada vez más familias eligen viajar con sus mascotas. Sin embargo, para hacerlo de forma responsable debemos planificar algunas cosas.

Cinco consejos clave para viajar con tus mascotas Antes de salir: controles y papeles El primer paso es revisar la documentación sanitaria que requieren donde vamos a ir. Vacunas al día, antiparasitarios y, si el destino lo exige, certificado veterinario. En viajes internacionales, pueden pedir otros requisitos como el microchip.

En el camino: seguridad y comodidad Tu perro nunca debe viajar suelto en el auto. Los arneses de seguridad y las transportadoras homologadas son la mejor opción. En muchos casos puede ser requisito ante un control policial. Además, las paradas frecuentes para hidratarlo y dejarlo caminar hacen la diferencia entre un viaje estresante y uno placentero.

shutterstock_698165815 Viajar con tu perro requiere planificación y cuidados especiales. Foto: Shutterstock Llegada: alojamiento pet friendly No todos los hoteles aceptan mascotas, por eso conviene confirmar antes de reservar. Llevar su cama, juguetes y algún objeto familiar ayuda a que se adapte más rápido al nuevo entorno sin estresarlo demasiado.

Rutina y cuidados La clave está en mantener la alimentación habitual y los horarios de paseo. Las mascotas adoran las rutinas. Evitá cambios bruscos en la dieta y asegurate de que siempre tenga agua fresca. Un botiquín básico con productos de higiene y antiparasitarios puede salvarte de imprevistos.