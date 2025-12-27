Presenta:

Cómo quitar el olor a orina de tus mascotas con trucos caseros

El olor a orina de mascotas puede tomar todos los ambientes de casa: cómo eliminarlo con ingredientes de la alacena.

Alejandro Llorente

Limpiar de forma rápida evita que el olor a orina de las mascotas se impregne en pisos y muebles. Foto: Shutterstock
Tener mascotas en casa suma compañía y afecto, pero también implica afrontar algunos problemas, sobre todo en materia de limpieza. Uno de los desafíos más frecuentes es el olor a orina, que puede quedar impregnado en pisos, alfombras o muebles por más que pasemos el trapo con productos químicos.

La buena noticia es que existen soluciones caseras, económicas y muy efectivas para neutralizarlo y que no se apodere del hogar. Uno de los aliados más conocidos es el vinagre blanco, un desinfectante natural que ayuda a eliminar bacterias y olores persistentes. Mezclado en partes iguales con agua, se puede aplicar directamente sobre la zona afectada con un paño o pulverizador. Este método no solo neutraliza el olor, sino que también limpia en profundidad, siendo ideal para pisos y superficies lavables.

Los cachorros pueden orinar en cualquier superficie hasta que se los adiestre Foto: Archivo
Aromatizantes naturales como lavanda o laurel mantienen la casa fresca y libre de olores.&nbsp;Foto: Archivo

Aromatizantes naturales como lavanda o laurel mantienen la casa fresca y libre de olores. Foto: Archivo

Otros recursos que tenemos en casa para combatir el olor

Otro recurso muy utilizado es la combinación de bicarbonato de sodio y limón. El bicarbonato actúa como absorbente de olores, mientras que el limón aporta una fragancia fresca. El procedimiento es simple: se espolvorea bicarbonato sobre la mancha seca, se deja actuar durante algunas horas y luego se limpia con una mezcla de jugo de limón y agua. Es especialmente útil en alfombras o tapizados.

Para manchas más persistentes, en superficies resistentes, puede recurrirse a jabón neutro con unas gotas de agua oxigenada. Esta mezcla ayuda a remover restos orgánicos y a desinfectar, reduciendo de forma notable el olor. Es importante probar previamente en un área pequeña para evitar daños en los materiales.

Cómo dejar el hogar con buen aroma

Finalmente, para mantener el ambiente fresco en el día a día, se pueden sumar aromatizantes naturales. Cáscaras de cítricos, hojas de laurel o flores de lavanda colocadas en recipientes abiertos contribuyen a perfumar los ambientes de manera suave y constante. Con estos trucos simples, es posible convivir con mascotas y disfrutar de un hogar limpio y agradable sin complicaciones.

