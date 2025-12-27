Cómo quitar el olor a orina de tus mascotas con trucos caseros

El olor a orina de mascotas puede tomar todos los ambientes de casa: cómo eliminarlo con ingredientes de la alacena.

Tener mascotas en casa suma compañía y afecto, pero también implica afrontar algunos problemas, sobre todo en materia de limpieza. Uno de los desafíos más frecuentes es el olor a orina, que puede quedar impregnado en pisos, alfombras o muebles por más que pasemos el trapo con productos químicos.

La buena noticia es que existen soluciones caseras, económicas y muy efectivas para neutralizarlo y que no se apodere del hogar. Uno de los aliados más conocidos es el vinagre blanco, un desinfectante natural que ayuda a eliminar bacterias y olores persistentes. Mezclado en partes iguales con agua, se puede aplicar directamente sobre la zona afectada con un paño o pulverizador. Este método no solo neutraliza el olor, sino que también limpia en profundidad, siendo ideal para pisos y superficies lavables.

Los cachorros pueden orinar en cualquier superficie hasta que se los adiestre Foto: Archivo Aromatizantes naturales como lavanda o laurel mantienen la casa fresca y libre de olores. Foto: Archivo Otros recursos que tenemos en casa para combatir el olor Otro recurso muy utilizado es la combinación de bicarbonato de sodio y limón. El bicarbonato actúa como absorbente de olores, mientras que el limón aporta una fragancia fresca. El procedimiento es simple: se espolvorea bicarbonato sobre la mancha seca, se deja actuar durante algunas horas y luego se limpia con una mezcla de jugo de limón y agua. Es especialmente útil en alfombras o tapizados.

Para manchas más persistentes, en superficies resistentes, puede recurrirse a jabón neutro con unas gotas de agua oxigenada. Esta mezcla ayuda a remover restos orgánicos y a desinfectar, reduciendo de forma notable el olor. Es importante probar previamente en un área pequeña para evitar daños en los materiales.