Presenta:

Tendencias

|

mascotas

Repelentes naturales contra garrapatas: cómo proteger a tus mascotas en casa

Plantas repelentes contra garrapatas en verano: cómo cuidar a tus mascotas de forma natural en el jardín.

Alejandro Llorente

Algunas plantas ayudan a mantener alejadas las garrapatas de tus mascotas. Foto: Shutterstock

Algunas plantas ayudan a mantener alejadas las garrapatas de tus mascotas. Foto: Shutterstock

Las garrapatas son una de las plagas más comunes en jardines y patios, especialmente en épocas de verano. Además de resultar molestas, pueden transmitir enfermedades tanto a humanos como a mascotas. Por eso, cada vez más familias buscan alternativas naturales para mantenerlas alejadas sin recurrir a químicos agresivos. Una opción efectiva y ecológica es instalar plantas con propiedades repelentes en el jardín.

Plantas recomendadas para plantar en el patio

  • Lavanda: su aroma intenso no solo embellece el jardín, sino que también actúa como repelente natural contra garrapatas y otros insectos.
  • Romero: además de ser una hierba aromática útil en la cocina, su fragancia fuerte ayuda a mantener alejadas a las garrapatas.
  • Citronela: conocida por su eficacia contra mosquitos, también resulta útil para repeler garrapatas. Se puede plantar en macetas o directamente en el suelo.
  • Menta: su olor fresco es agradable para las personas, pero molesto para las garrapatas. Ideal para bordes de jardín o macetas cerca de las áreas donde juegan las mascotas.
  • Crisantemos contienen piretrinas naturales, un compuesto que actúa como repelente de insectos y arácnidos. Son decorativos y funcionales.
Las garrapatas son ácaros que se alimentan de la sangre perruna Foto: SHUTTERSTOCK
Instalar plantas en el jardín es una alternativa natural para alejar garrapatas. Foto: Shutterstock

Instalar plantas en el jardín es una alternativa natural para alejar garrapatas. Foto: Shutterstock

Beneficios de usar plantas repelentes

  • Protección natural: evitan el uso de químicos que pueden ser tóxicos para las mascotas.
  • Ambiente saludable: aportan belleza y aroma al jardín.
  • Prevención continua: al estar instaladas en el espacio, generan un efecto repelente constante.

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas