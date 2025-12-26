Repelentes naturales contra garrapatas: cómo proteger a tus mascotas en casa
Plantas repelentes contra garrapatas en verano: cómo cuidar a tus mascotas de forma natural en el jardín.
Las garrapatas son una de las plagas más comunes en jardines y patios, especialmente en épocas de verano. Además de resultar molestas, pueden transmitir enfermedades tanto a humanos como a mascotas. Por eso, cada vez más familias buscan alternativas naturales para mantenerlas alejadas sin recurrir a químicos agresivos. Una opción efectiva y ecológica es instalar plantas con propiedades repelentes en el jardín.
Plantas recomendadas para plantar en el patio
- Lavanda: su aroma intenso no solo embellece el jardín, sino que también actúa como repelente natural contra garrapatas y otros insectos.
- Romero: además de ser una hierba aromática útil en la cocina, su fragancia fuerte ayuda a mantener alejadas a las garrapatas.
- Citronela: conocida por su eficacia contra mosquitos, también resulta útil para repeler garrapatas. Se puede plantar en macetas o directamente en el suelo.
- Menta: su olor fresco es agradable para las personas, pero molesto para las garrapatas. Ideal para bordes de jardín o macetas cerca de las áreas donde juegan las mascotas.
- Crisantemos contienen piretrinas naturales, un compuesto que actúa como repelente de insectos y arácnidos. Son decorativos y funcionales.
Beneficios de usar plantas repelentes
- Protección natural: evitan el uso de químicos que pueden ser tóxicos para las mascotas.
- Ambiente saludable: aportan belleza y aroma al jardín.
- Prevención continua: al estar instaladas en el espacio, generan un efecto repelente constante.