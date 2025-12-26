Repelentes naturales contra garrapatas: cómo proteger a tus mascotas en casa

Las garrapatas son una de las plagas más comunes en jardines y patios, especialmente en épocas de verano. Además de resultar molestas, pueden transmitir enfermedades tanto a humanos como a mascotas. Por eso, cada vez más familias buscan alternativas naturales para mantenerlas alejadas sin recurrir a químicos agresivos. Una opción efectiva y ecológica es instalar plantas con propiedades repelentes en el jardín.