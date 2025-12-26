Cómo alejar a las hormigas del jardín sin dañarlas: dos trucos caseros

Cómo mantener el jardín libre de hormigas con trucos caseros que las alejan sin dañarlas con uso de químicos.

Las hormigas cumplen un rol importante en el ecosistema, pero cuando invaden el jardín pueden convertirse en una molestia. La buena noticia es que existen alternativas naturales y seguras para mantenerlas alejadas sin recurrir a químicos ni dañarlas.

Uno de los métodos más efectivos es el uso de vinagre diluido en agua. Al rociar esta mezcla en los caminos de las hormigas o en la base de las plantas, el olor fuerte las desorienta y evita que regresen. No las elimina, simplemente las obliga a buscar otro lugar. Para prepararlo, basta con mezclar partes iguales de vinagre y agua en un pulverizador y aplicarlo en las zonas de tránsito frecuente.

Otro truco casero es crear barreras naturales con canela o café molido. Estos aromas intensos funcionan como repelentes y bloquean el paso de las hormigas. Colocar una línea de canela o café alrededor de las plantas o macetas es suficiente para que las hormigas cambien de recorrido.

Otros métodos que funcionan para alejar hormigas Además de estos dos métodos, también se pueden aprovechar otros recursos naturales como las cáscaras de cítricos o el jugo de limón, que generan un efecto similar y ayudan a mantener el jardín libre de invasiones.