Cuánto le cuesta irse de vacaciones este verano a una familia tipo

Una familia tipo debe disponer de $3.880.488, en promedio, para irse de vacaciones en la segunda quincena de enero. Este importe equivale a 2,38 sueldos promedio medidos por RIPTE, la remuneración promedio de trabajadores estables.

La relación, entre costo de viaje y salario, no varió respecto del mismo período del año anterior. Esto implica que el poder adquisitivo del turismo, entre enero del 2025 y enero del 2026, se mantuvo prácticamente constante, con un mínimo incremento que no altera el resultado general.

La información surge de una trabajo del Instituto de Economía (INECO) de UADE.

En términos nominales, todos los destinos presentan aumentos en sus costos respecto a 2025. Sin embargo, la suba de salarios ha permitido que, en términos reales, el esfuerzo económico sea levemente mayor.

Se observa una marcada dispersión entre los distintos destinos turísticos. El costo de transporte es poco disperso entre ellos, por lo que la diferencia está explicada principalmente por los precios de hospedaje.

Una familia tipo debe destinar un presupuesto cinco veces mayor si decide ir a Cariló respecto de Villa Gesell.

Los destinos que se han vuelto relativamente más atractivos respecto del año anterior son Puerto Iguazú, Puerto Madryn, San Salvador de Jujuy y Salta. Mientras que los que más han incrementado su costo relativo son San Antonio de Areco, Cariló, Pinamar y Rosario.

La capacidad de las familias para financiar un viaje se mantuvo estable respecto al período anterior. El turismo interno continúa siendo una opción de consumo que resiste cambios en precios y salarios.

Los valores expuestos solo incluyen gastos de traslado y alojamiento, por lo tanto, no reflejan la totalidad de los gastos que hace una familia, en promedio, en el período analizado. Sin embargo, este enfoque permite comparar los distintos destinos turísticos y ordenarlos según su nivel de accesibilidad.

Cada uno de los destinos ofrece, a partir de su geografía e infraestructura, distintas actividades a quienes se hospedan.

Por ejemplo, dentro de los destinos balnearios es posible alquilar carpas, salir a comer afuera o asistir al teatro.

El costo de alquiler diario de una carpa, en la costa atlántica, oscila entre $35.377 y $118.000, siendo en promedio de $55.448. Mientras en Miramar ($35.377), Las Grutas ($36.726) y Villa Gesell ($43.461) los precios se encuentran por debajo del promedio; en Pinamar ($57.758), Cariló ($57.796), Mar del Plata ($67.546) y Chapadmalal ($118.800) se encuentran por encima.

El costo de salir a comer en un restaurante, para una familia de 4 integrantes, varía entre $70.000 y $107.143 según el destino, siendo en promedio de $89.831.

La mayoría de los destinos se encuentran por debajo del promedio: Villa Gesell ($70.000), Miramar ($76.000), Chapadmalal ($76.000), Las Grutas ($87.273) y Pinamar ($88.000); mientras que solo dos destinos: Mar del Plata ($92.000) y Cariló ($107.143) se encuentran por encima.

Ciertos destinos como Mar del Plata también ofrecen una amplia variedad de obras de teatro. Teniendo en cuenta una familia de cuatro integrantes, el costo promedio de asistir a una función teatral asciende a $132.000.

Como alternativa al turismo doméstico, las familias en Argentina pueden acceder a destinos internacionales

Los destinos internacionales, que tienen un costo promedio de $10.334.454, son 2,7 veces más caros que los domésticos. Sin embargo, analizando destino por destino, el costo de las vacaciones en Cariló o en Miami es el mismo; y que el esfuerzo económico de viajar a Santiago de Chile es menor que 13 de los 25 destinos nacionales analizados.

El RIPTE medido en dólares al tipo de cambio oficial, que ilustra la evolución del poder adquisitivo del salario en Argentina respecto al turismo internacional, se incrementó en casi el 50 %.

Esto trajo como consecuencia que los destinos turísticos internacionales se vuelvan relativamente más accesibles respecto de los domésticos.

Esta dinámica permitió que los destinos internacionales se vuelvan relativamente más accesibles para las familias argentinas en comparación con los destinos domésticos, cuyos precios continúan ajustándose a la inflación local y a costos dolarizados.

No obstante, este resultado debe interpretarse con cautela, ya que se trata de un fenómeno sensible a eventuales correcciones cambiarias o aceleraciones inflacionarias, las cuales podrían revertir rápidamente la ganancia de poder adquisitivo medida en moneda extranjera.

El análisis, realizado por INECO, tiene como objetivo presentar el costo estimado de irse de vacaciones a distintos destinos de Argentina, durante la segunda quincena de enero del 2026.

Los destinos analizados incluyen destinos de la costa atlántica como Cariló, Mar de las Pampas, Pinamar, Villa Gesell, Mar de Ajó, San Clemente y San Bernardo del Tuyú, Mar del Plata, Miramar y Necochea; así como otros puntos turísticos como Tandil, Ciudad de Córdoba, Gualeguaychú y San Antonio de Areco.

La estimación del RIPTE para noviembre 2025 da un sueldo promedio de $1.627.212 3 , mientras que en el mismo mes del año pasado el valor era de $1.178.925 (MTEySS, 2024).

Las estimaciones de salarios se basan en información oficial del Ministerio de Trabajo (RIPTE) y proyecciones de INECO. Los costos de transporte y alojamiento se obtuvieron mediante relevamientos de precios en plataformas turísticas en línea.