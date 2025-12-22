Verano 2026 en Carlos Paz: cuáles son todas las propuestas gratuitas para las vacaciones

La ciudad cordobesa anunció su programación para la temporada de verano con más de 80 obras teatrales y otras actividades sin costo para toda la familia.

El domingo, Villa Carlos Paz presentó su propuesta turística para la temporada de verano 2026, con una programación que incluye actividades gratuitas, una amplia cartelera teatral y acciones de puesta en valor de su patrimonio nocturno.

El lanzamiento de la temporada de verano 2026/26 en Villa Carlos Paz se llevó a cabo en el boliche Khalama, uno de los establecimientos históricos de la ciudad. El evento marcó el inicio formal de la temporada estival, en el marco del Master Plan de Turismo Sostenible, que tiene como objetivo principal fortalecer la oferta turística durante todo el año y reforzar el posicionamiento del destino tanto a nivel nacional como internacional.

Todas las actividades gratuitas en Villa Carlos Paz Entre las propuestas anunciadas se destacan actividades gratuitas orientadas a públicos diversos. Algunas de las opciones mencionadas incluyen Aventura VCP, astroturismo, avistaje de aves y el ciclo CulturArte, con presentaciones de artistas locales en distintos espacios de la ciudad. A esto se suma el acceso a espacios como el Parque Estancia La Quinta, el Memorial de Ernesto Sábato, el Cerro La Cruz, los paseos por la costa de ríos y lago, y la cercanía al Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Verano 2026 en Carlos Paz Gentileza El Diario de Carlos Paz La cartelera teatral de Villa Carlos Paz Uno de los ejes de la presentación fue la cartelera teatral, que contará con más de 80 obras para la temporada. Las compañías y protagonistas ya realizaron sus respectivas presentaciones y participaron del desfile por la alfombra roja, como parte del evento de apertura.

Los boliches de Villa Carlos Paz En paralelo a la agenda de espectáculos y actividades, la ciudad realizó un homenaje a uno de sus productos turísticos más consolidados: el entretenimiento nocturno. La elección del boliche Khalama como sede del evento simbolizó esta decisión. Allí se reconoció a las familias fundadoras de los espacios bailables que desde hace décadas forman parte de la identidad turística local.