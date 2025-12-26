Vacaciones 2026: cuánto necesita una familia tipo para veranear por el país y afuera

Un informe revela cuánto se necesita para ir de vacaciones a algunos destinos de la Costa Atlántica y cuánto para ir al exterior.

Según un informe de la UADE, una familia tipo necesita contar con $3.880.488 en promedio para tomarse vacaciones en destinos nacionales durante la segunda quincena de enero, lo que representa 2,38 veces el salario medio. En cambio, para un viaje internacional, el monto asciende a $10.334.454, equivalente a 6,10 veces el salario medio.

El análisis realizado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) destacó que la capacidad de las familias para financiar un viaje se mantuvo constante en comparación con el período anterior. Además, el turismo interno sigue siendo una opción de consumo que se adapta a los cambios en precios y salarios.

Vacaciones: cuánto cuesta ir a la costa atlántica y viajar al exterior En cuanto a los destinos nacionales, Cariló es el más costoso, con un valor de $10.665.172, y también el que registró la mayor variación, un aumento del 3,75%. De hecho, una familia tipo necesitaría un presupuesto cinco veces mayor al que destinaría para unas vacaciones en Villa Gesell.

A continuación se encuentra Pinamar, con una variación interanual del 3,62% y un costo de $8.026.847, mientras que Mar de las Pampas cierra el podio, con un aumento del 3,37% y un valor de $4.848.778. No obstante, estos valores no incluyen todos los gastos que realiza una familia, aunque sí permiten comparar los distintos destinos turísticos y clasificarlos según su nivel de accesibilidad.