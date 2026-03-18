El video de la brutal agresión que sufrió un árbitro juvenil en Rosario: "No dirijo más"

Un árbitro fue golpeado por jugadores y adultos en un partido infantil. Sufrió heridas y anunció que dejará el arbitraje tras la brutal agresión.

Un árbitro sufrió una brutal agresión durante un partido de divisiones juveniles en Rosario y todo quedó registrado en un video.

El video de la brutal agresión que sufrió un árbitro juvenil en Rosario

Un grave episodio de violencia sacudió al fútbol amateur en la ciudad de Rosario, donde un árbitro sufrió una brutal agresión durante un partido de divisiones juveniles y todo quedó registrado en un video. Tras el violento hecho, el juez de línea anunció que no volverá a dirigir.

El hecho ocurrió en un encuentro de la Liga Rosarina entre el Club General Paz, de Villa Gobernador Gálvez, y Defensores de Funes. Según relató Axel Aguirre, uno de los jueces del partido, fue atacado por jugadores y también por personas presentes en el lugar, en medio de una situación que se desbordó rápidamente.

“Me golpearon en la cabeza y en las costillas. No sé si eran patadas o piñas, pero me quedé sin aire”, expresó el árbitro, quien describió que durante varios segundos recibió impactos desde distintos frentes. De acuerdo a su testimonio, la mayoría de las agresiones provinieron de integrantes vinculados a General Paz, mientras que desde Defensores de Funes algunos intentaron asistirlo.

Violenta agresión al árbitro La violencia, según indicó, comenzó incluso antes del inicio del partido, con insultos constantes desde las tribunas. El detonante habría sido una decisión del árbitro principal, momento en el que Aguirre intervino para calmar la situación, pero terminó siendo blanco de la agresión.

El video de la brutal agresión que sufrió un árbitro juvenil en Rosario El video de la brutal agresión que sufrió un árbitro juvenil en Rosario El juez también cuestionó la falta de control en este tipo de competencias y la ausencia de respaldo institucional. Aseguró que, tras el episodio, no recibió contacto por parte de la organización del torneo y confirmó que ya realizaron la denuncia correspondiente.