Las vacaciones soñadas de Nicolás Figal junto a la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco

Nicolás Figal eligió la intensidad de Nueva York para desconectarse, en medio de un presente futbolístico que genera interrogantes.

Con la temporada finalizada, los futbolistas de Boca Juniors atraviesan días de descanso lejos de la competencia. En las últimas semanas, varios jugadores utilizaron las redes sociales para mostrar cómo aprovechan sus vacaciones, alejados del fútbol y en destinos de todo tipo.

Entre esas postales, quien llamó la atención fue Nicolás Figal. El defensor xeneize se dejó ver en un escenario invernal, aunque no tan extremo como el elegido por Leandro Paredes, y compartió imágenes desde Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas del mundo.

Acompañado por su pareja, Lucía Celasco —nieta de Susana Giménez—, Figal eligió cambiar el calor y la playa por el frío, la nieve y el ritmo incesante de la Gran Manzana, mostrando un perfil relajado y distendido lejos del día a día futbolístico.

Nueva York una elección distinta para desconectar Lejos de optar por un destino típico de descanso, con mar y tranquilidad, el defensor de Boca apostó por el contraste. Rascacielos, avenidas colmadas de gente y una ciudad que nunca se detiene formaron parte del escenario elegido para recargar energías.

figaa El defensor de Boca aprovechó el receso para viajar a Nueva York junto a Lucía Celasco. Instagram Durante su estadía, Figal compartió imágenes junto a su pareja en el tradicional árbol de Navidad del Rockefeller Center. También hubo lugar para cenas elegantes, looks formales y postales nocturnas que reflejaron el clima festivo y romántico que se vive en Nueva York durante esta época del año.