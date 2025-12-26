Atento, Boca: Peñarol y Nacional de Uruguay iniciaron gestiones por un delantero del Xeneize

Un futbolista de Boca, que perdió terreno en el once de Úbeda, fue sondeado por los dos multicampeones de América uruguayos. De quién se trata.

El mercado de pases en Boca comenzó a moverse. Con la inminente llegada de Marino Hinestroza, extremo derecho proveniente de Atlético Nacional, y las negociaciones con San Lorenzo para fichar a Gastón Hernández, el equipo comandado por Claudio Úbeda se prepara para un 2026 que tendrá como gran atractivo la Copa Libertadores.

De todas maneras, además de los refuerzos que podrían llegar en los próximos días, también hay jugadores que dejarán el club a fin de año como Frank Fabra, quien ya se despidió de sus compañeros, Nicolás Orsini (muy cerca de llegar a Estudiantes de Río Cuarto), entre otros.

Ahora, quien podría partir del cuadro de la Ribera durante este mercado de pases es Brian Aguirre. El extremo derecho que llegó al Xeneize en 2024 a cambio de 4.7 millones de dólares, tuvo un momento de la temporada en el que se ganó su lugar en el once de Miguel Ángel Russo, luego ratificado por Úbeda, pero tras 9 titularidades no mantuvo su nivel y la reaparición estelar de Exequiel Zeballos hizo que ese lugar terminara siendo del Changuito.

Nacional y Peñarol sondearon a Brian Aguirre Ante ello, Aguirre se convirtió en un jugador que hoy no es prioridad en Boca y en las últimas horas el futbolista recibido sondeos por parte de Peñarol y Nacional, los dos gigantes de Uruguay. Tanto el Bolso como el Manya evalúan incorporarlo para la próxima temporada y ya levantaron el teléfono, aunque de manera informal y sin propuesta de por medio.