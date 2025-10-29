Argentina Mining pone primera en Mendoza, tras 17 años de ausencia

El evento de minería más grande del oeste argentino volverá a realizarse en la provincia desde este miércoles hasta el viernes.

Todo el ecosistema minero vuelve a reunirse en Mendoza después de 17 años en Argentina Mining, el evento más importante del sector en todo el país. Desde este miércoles 29 y hasta el viernes 31 de octubre, la provincia será sede de “Argentina Mining Cuyo 2025”, donde más de 40 expositores, 150 stands y 2.000 participantes serán parte de un espacio para discutir sobre la minería actual y lo que viene en el futuro.

Se trata de una nutrida exhibición comercial con la participación del Gobierno de Mendoza, compañías mineras y proveedores mineros que ocupará la totalidad de la Nave Cultural de la Ciudad, con más de 150 stands repartidos en exhibición interna, Plaza de Máquinas Liviana y Plaza de Máquinas Pesada.

A partir de las 10 de este miércoles, también comenzará un intenso programa de conferencias que permitirá abordar la actualidad en cuanto a políticas de Estado, exploración, innovación, educación, inversión y proveedores mineros. Los speakers entregarán información clave para entender la minería de hoy y la que se viene en la provincia de Mendoza y en el resto de las provincias que conforman el mapa minero de Argentina.

Argentina Mining, una mina de oportunidades Argentina Mining vuelve después de 17 años a una provincia que ha avanzado en políticas de Estado y oportunidades de negocios. Más del 50% de los asistentes ocupa cargos ejecutivos o de decisión estratégica, lo que refuerza el carácter profesional y técnico del encuentro.

“Es muy importante para nosotros regresar a esta provincia para realizar esta edición de Argentina Mining, la XVIII Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, porque es donde tuvo su origen. Volvemos en un momento propicio donde, no tenemos dudas, que Mendoza brillará”, comentó Javier Rojas, director de Argentina Mining.