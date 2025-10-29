Argentina Mining pone primera en Mendoza, tras 17 años de ausencia
El evento de minería más grande del oeste argentino volverá a realizarse en la provincia desde este miércoles hasta el viernes.
Todo el ecosistema minero vuelve a reunirse en Mendoza después de 17 años en Argentina Mining, el evento más importante del sector en todo el país. Desde este miércoles 29 y hasta el viernes 31 de octubre, la provincia será sede de “Argentina Mining Cuyo 2025”, donde más de 40 expositores, 150 stands y 2.000 participantes serán parte de un espacio para discutir sobre la minería actual y lo que viene en el futuro.
Se trata de una nutrida exhibición comercial con la participación del Gobierno de Mendoza, compañías mineras y proveedores mineros que ocupará la totalidad de la Nave Cultural de la Ciudad, con más de 150 stands repartidos en exhibición interna, Plaza de Máquinas Liviana y Plaza de Máquinas Pesada.
A partir de las 10 de este miércoles, también comenzará un intenso programa de conferencias que permitirá abordar la actualidad en cuanto a políticas de Estado, exploración, innovación, educación, inversión y proveedores mineros. Los speakers entregarán información clave para entender la minería de hoy y la que se viene en la provincia de Mendoza y en el resto de las provincias que conforman el mapa minero de Argentina.
Argentina Mining, una mina de oportunidades
Argentina Mining vuelve después de 17 años a una provincia que ha avanzado en políticas de Estado y oportunidades de negocios. Más del 50% de los asistentes ocupa cargos ejecutivos o de decisión estratégica, lo que refuerza el carácter profesional y técnico del encuentro.
“Es muy importante para nosotros regresar a esta provincia para realizar esta edición de Argentina Mining, la XVIII Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, porque es donde tuvo su origen. Volvemos en un momento propicio donde, no tenemos dudas, que Mendoza brillará”, comentó Javier Rojas, director de Argentina Mining.
Se espera que más de 2.000 personas asistan a estas jornadas, que tienen un programa de 44 oradores que abordarán los temas más relevantes de la agenda minera actual. La convención se consolida como una instancia esencial para el establecimiento de contactos de negocios, la exhibición de productos y servicios y la actualización sobre políticas públicas, legislación y evolución de proyectos.
Participarán empresas operativas y en exploración, proveedores de bienes y servicios, cámaras sectoriales, universidades e inversores, en un ámbito orientado al fortalecimiento institucional y la generación de oportunidades. Un programa social y de networking especial propone acercar a los participantes a un ambiente de negocios propicio para conectar y explorar diversas alternativas de vinculación. Para saber más del encuentro se puede acceder acá.