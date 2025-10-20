Después de 17 años, Mendoza recibirá el evento de minería más importante del país

La provincia será sede tras 17 años de Argentina Mining, el evento de Minería más importante del país. Entre el 29 al 31 de octubre tendrá lugar en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza el “Argentina Mining Cuyo 2025”, un encuentro que reunirá a los principales actores del ecosistema minero.

Se trata de una nutrida exhibición comercial con la participación del Gobierno de Mendoza, compañías mineras y proveedores mineros que ocupará la totalidad de la Nave Cultural de la Ciudad, con más de 150 stands repartidos en exhibición interna, Plaza de Máquinas Liviana y Plaza de Máquinas Pesada.

También contará con un intenso programa de conferencias que permitirá abordar la actualidad en cuanto a políticas de Estado, exploración, innovación, educación, inversión y proveedores mineros. Los speakers entregarán información clave para entender la minería de hoy y la que se viene en la provincia de Mendoza y en el resto de las provincias que conforman el mapa minero de Argentina.

Argentina Mining vuelve después de 17 años a una Provincia que ha avanzado en políticas de Estado y oportunidades de negocios. “Es muy importante para nosotros regresar a esta provincia para realizar esta edición de Argentina Mining, la XVIII Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, porque es donde tuvo su origen. Volvemos en un momento propicio donde, no tenemos dudas, que Mendoza brillará”, comentó Javier Rojas, director de Argentina Mining.