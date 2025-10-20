Elecciones 2025: cómo funcionará el transporte público en Mendoza

El domingo 26 de octubre estará garantizado el traslado de todas las personas habilitadas a votar en la provincia.

El próximo domingo 26 de octubre, en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollarán en Argentina, el transporte público de Mendoza será gratuito entre las 7 y las 20 horas para todas las personas mayores de 16 años que se dirijan a emitir su voto.

La medida rige para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía. Durante ese día, el transporte funcionará con las frecuencias habituales de un domingo, con validez únicamente dentro del territorio provincial.

Cómo acceder al pasaje gratuito Para el servicio urbano:

Presentar DNI o constancia de voto al chofer. Para los servicios de media y larga distancia:

Acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 horas con DNI.

Se entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección.

El trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto. Los usuarios del Gran Mendoza y Lavalle puede planificar su recorrido mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permitirá ver en tiempo real el horario de arribo de los colectivos. En el caso de media y larga distancia, los pasajeros deberán consultar los horarios en las empresa correspondientes.