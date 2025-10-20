Pagarán un "ítem elecciones" a los estatales que trabajen el domingo: de cuánto será

El Gobierno de Mendoza afectó la flota de vehículos oficiales con sus respectivos choferes para prestar servicios el próximo domingo 26 de octubre, con motivo de las elecciones legislativas. Asimismo, dispuso la colaboración de personal de la administración pública que cobrará un “í tem elecciones ” de $80.000 por trabajar esa jornada.

A través del decreto Nº 2210, el mandatario provincial dispuso la afectación al Departamento Automotores de los vehículos oficiales pertenecientes al Gobierno de la Provincia de Mendoza y Dirección General de Escuelas, hasta el nivel de Subsecretario con sus respectivos choferes y la correspondiente provisión de combustibles y lubricantes.

Los vehículos se destinarán a prestar servicios a efectos de posibilitar la logística durante las elecciones a llevarse a cabo el día domingo 26 de octubre de 2025.

A su vez, también se invitó a las reparticiones descentralizadas y autárquicas a que se sumen a prestar colaboración.

Al mismo tiempo se dispuso la afectación al personal de las distintas áreas de la Administración Pública Provincial que sea necesario para cumplir con las tareas inherentes al proceso eleccionario, en los horarios correspondientes de acuerdo a la tarea a desempeñar.

El Gobierno promulgó la reforma del Estatuto del Empleado Público que sancionó la Legislatura.

Los agentes afectados percibirán un “ítem elecciones” de $80.000 que tendrá caracter no bonificable y no remunerativo.

La acreditación del débito laboral será efectuada mediante la firma de planilla de asistencia, la que deberá estar suscripta por el Coordinador General de Movilidad en el caso de los choferes y por el superior del área del resto del personal afectado, siendo requisito necesario para la percepción del Ítem Elecciones.

La afectación de vehículos y de personal deberá ser comunicada en forma escrita y con la debida antelación a la Dirección General de Administración y Despacho del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.