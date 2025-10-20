Maniobra de Heimlich: cómo actuar si alguien se atraganta y no puede respirar

Tras la muerte de un hombre en Mendoza durante el Día de la Madre, es esencial recordar los pasos para aplicar correctamente la maniobra de Heimlich.

Saber aplicar la maniobra de Heimlich permite reaccionar a tiempo ante un atragantamiento y puede salvar una vida.

El domingo, mientras miles de familias argentinas celebraban el Día de la Madre, un hombre de Guaymallén (Mendoza) murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras preparaba el asado familiar. El hecho ocurrió en el distrito de Villanueva, cuando la víctima probó un bocado que se atoró en su garganta y le impidió respirar. Su hermana llamó al 911, pero el hombre se desvaneció antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El caso volvió a poner en foco la necesidad de actuar de inmediato ante un atragantamiento: llamar a una ambulancia, mantener la calma y, sobre todo, saber realizar la maniobra de Heimlich, una técnica simple de primeros auxilios que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Qué es la maniobra de Heimlich La maniobra de Heimlich consiste en realizar compresiones abdominales para expulsar el objeto o alimento que bloquea el paso del aire hacia los pulmones. Es efectiva tanto en adultos como en niños y debe aplicarse solo cuando la persona no puede toser, hablar ni respirar.

Cuando alguien se lleva las manos al cuello, tiene el rostro enrojecido o muestra signos de asfixia, hay que actuar rápido.

Cómo hacer la maniobra en adultos y adolescentes Ubicate detrás de la persona, abrazándola por debajo de los brazos.

Cerrá una mano en puño y colocala cuatro dedos por encima del ombligo, en la línea media del abdomen.

Colocá la otra mano sobre el puño.

Incliná ligeramente el cuerpo de la persona hacia adelante.

Hacé presión firme hacia atrás y hacia arriba, como si quisieras levantarla.

Repetí el movimiento hasta que el objeto sea expulsado o la persona pueda respirar. image La maniobra de Heimlich se realiza colocando un puño sobre el abdomen, justo por encima del ombligo, y presionando con fuerza hacia atrás y hacia arriba. Argentina Si la persona está sentada, el procedimiento es igual, pero apoyando las manos en la misma posición desde atrás y repitiendo hasta cinco veces.