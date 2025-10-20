Presenta:

Sociedad

|

Maniobra de Heimlich

Maniobra de Heimlich: cómo actuar si alguien se atraganta y no puede respirar

Tras la muerte de un hombre en Mendoza durante el Día de la Madre, es esencial recordar los pasos para aplicar correctamente la maniobra de Heimlich.

MDZ Sociedad

Saber aplicar la maniobra de Heimlich permite reaccionar a tiempo ante un atragantamiento y puede salvar una vida.

Saber aplicar la maniobra de Heimlich permite reaccionar a tiempo ante un atragantamiento y puede salvar una vida.

Shutterstock

El domingo, mientras miles de familias argentinas celebraban el Día de la Madre, un hombre de Guaymallén (Mendoza) murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras preparaba el asado familiar. El hecho ocurrió en el distrito de Villanueva, cuando la víctima probó un bocado que se atoró en su garganta y le impidió respirar. Su hermana llamó al 911, pero el hombre se desvaneció antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El caso volvió a poner en foco la necesidad de actuar de inmediato ante un atragantamiento: llamar a una ambulancia, mantener la calma y, sobre todo, saber realizar la maniobra de Heimlich, una técnica simple de primeros auxilios que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Te Podría Interesar

Qué es la maniobra de Heimlich

La maniobra de Heimlich consiste en realizar compresiones abdominales para expulsar el objeto o alimento que bloquea el paso del aire hacia los pulmones. Es efectiva tanto en adultos como en niños y debe aplicarse solo cuando la persona no puede toser, hablar ni respirar.

Cuando alguien se lleva las manos al cuello, tiene el rostro enrojecido o muestra signos de asfixia, hay que actuar rápido.

Cómo hacer la maniobra en adultos y adolescentes

  • Ubicate detrás de la persona, abrazándola por debajo de los brazos.
  • Cerrá una mano en puño y colocala cuatro dedos por encima del ombligo, en la línea media del abdomen.
  • Colocá la otra mano sobre el puño.
  • Incliná ligeramente el cuerpo de la persona hacia adelante.
  • Hacé presión firme hacia atrás y hacia arriba, como si quisieras levantarla.
  • Repetí el movimiento hasta que el objeto sea expulsado o la persona pueda respirar.
image
La maniobra de Heimlich se realiza colocando un pu&ntilde;o sobre el abdomen, justo por encima del ombligo, y presionando con fuerza hacia atr&aacute;s y hacia arriba.

La maniobra de Heimlich se realiza colocando un puño sobre el abdomen, justo por encima del ombligo, y presionando con fuerza hacia atrás y hacia arriba.

Si la persona está sentada, el procedimiento es igual, pero apoyando las manos en la misma posición desde atrás y repitiendo hasta cinco veces.

image
Tambi&eacute;n puede practicarse mientras la persona est&aacute; sentada, aplicando las compresiones abdominales desde atr&aacute;s. &nbsp;

También puede practicarse mientras la persona está sentada, aplicando las compresiones abdominales desde atrás.

Qué hacer si te atragantás estando solo

  • Buscá una silla resistente.
  • Colocate detrás de ella y apoyá tu abdomen en el respaldo, entre el ombligo y el esternón.
  • Presioná con fuerza hacia adelante y hacia arriba hasta liberar la obstrucción.
  • Si no podés expulsar el objeto, intentá toser y pedí ayuda o llamá al 911.
image
Si la persona se atraganta estando sola, puede apoyarse en el respaldo de una silla y presionar el abdomen con fuerza para desalojar el objeto.

Si la persona se atraganta estando sola, puede apoyarse en el respaldo de una silla y presionar el abdomen con fuerza para desalojar el objeto.

Maniobra en bebés y niños pequeños

En los bebés, si el pequeño tose, llora o balbucea, significa que todavía puede respirar. En ese caso, dejá que tosa solo y no le des agua ni lo golpees.

Si no puede hacerlo:

image
En beb&eacute;s, se deben dar golpes suaves entre los om&oacute;platos mientras se sostiene al peque&ntilde;o boca abajo sobre el antebrazo.

En bebés, se deben dar golpes suaves entre los omóplatos mientras se sostiene al pequeño boca abajo sobre el antebrazo.

Qué hacer si la persona se desmaya:

  1. Recostala boca arriba en el suelo.
  2. Realizá cinco compresiones firmes sobre el abdomen (por encima del ombligo).
  3. Verificá si respira o si el objeto se expulsó.
  4. Si no responde y se torna azulada, iniciá maniobras de RCP hasta que llegue asistencia médica.

Cómo prevenir el atragantamiento

En el caso de los niños, se recomienda evitar los juguetes con piezas pequeñas o globos que puedan quedar a su alcance, así como no permitir que coman mientras corren, juegan o están acostados. También es importante no ofrecerles alimentos duros o que se traben con facilidad, como pochoclo, caramelos duros, salchichas, maníes o nueces.

En los adultos, los especialistas aconsejan cortar los alimentos en porciones pequeñas, masticar despacio y no hablar ni reír mientras se come. Además, es fundamental tener especial cuidado si se utilizan prótesis dentales, ya que pueden aumentar el riesgo de atragantamiento.

Archivado en

Notas Relacionadas