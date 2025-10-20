Maniobra de Heimlich: cómo actuar si alguien se atraganta y no puede respirar
Tras la muerte de un hombre en Mendoza durante el Día de la Madre, es esencial recordar los pasos para aplicar correctamente la maniobra de Heimlich.
El domingo, mientras miles de familias argentinas celebraban el Día de la Madre, un hombre de Guaymallén (Mendoza) murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras preparaba el asado familiar. El hecho ocurrió en el distrito de Villanueva, cuando la víctima probó un bocado que se atoró en su garganta y le impidió respirar. Su hermana llamó al 911, pero el hombre se desvaneció antes de que llegaran los servicios de emergencia.
El caso volvió a poner en foco la necesidad de actuar de inmediato ante un atragantamiento: llamar a una ambulancia, mantener la calma y, sobre todo, saber realizar la maniobra de Heimlich, una técnica simple de primeros auxilios que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Te Podría Interesar
Qué es la maniobra de Heimlich
La maniobra de Heimlich consiste en realizar compresiones abdominales para expulsar el objeto o alimento que bloquea el paso del aire hacia los pulmones. Es efectiva tanto en adultos como en niños y debe aplicarse solo cuando la persona no puede toser, hablar ni respirar.
Cuando alguien se lleva las manos al cuello, tiene el rostro enrojecido o muestra signos de asfixia, hay que actuar rápido.
Cómo hacer la maniobra en adultos y adolescentes
- Ubicate detrás de la persona, abrazándola por debajo de los brazos.
- Cerrá una mano en puño y colocala cuatro dedos por encima del ombligo, en la línea media del abdomen.
- Colocá la otra mano sobre el puño.
- Incliná ligeramente el cuerpo de la persona hacia adelante.
- Hacé presión firme hacia atrás y hacia arriba, como si quisieras levantarla.
- Repetí el movimiento hasta que el objeto sea expulsado o la persona pueda respirar.
Si la persona está sentada, el procedimiento es igual, pero apoyando las manos en la misma posición desde atrás y repitiendo hasta cinco veces.
Qué hacer si te atragantás estando solo
- Buscá una silla resistente.
- Colocate detrás de ella y apoyá tu abdomen en el respaldo, entre el ombligo y el esternón.
- Presioná con fuerza hacia adelante y hacia arriba hasta liberar la obstrucción.
- Si no podés expulsar el objeto, intentá toser y pedí ayuda o llamá al 911.
Maniobra en bebés y niños pequeños
En los bebés, si el pequeño tose, llora o balbucea, significa que todavía puede respirar. En ese caso, dejá que tosa solo y no le des agua ni lo golpees.
Si no puede hacerlo:
- Colocá al bebé boca abajo sobre tu antebrazo, sosteniendo su cabeza.
- Con la palma de tu mano, dá cinco golpes suaves entre los omóplatos.
- Si no se libera la vía aérea, ponelo boca arriba y realizá cinco compresiones en el pecho, con dos dedos en el centro del esternón.
- Alterná los golpes y las compresiones hasta que el objeto salga o llegue ayuda.
Qué hacer si la persona se desmaya:
- Recostala boca arriba en el suelo.
- Realizá cinco compresiones firmes sobre el abdomen (por encima del ombligo).
- Verificá si respira o si el objeto se expulsó.
- Si no responde y se torna azulada, iniciá maniobras de RCP hasta que llegue asistencia médica.
Cómo prevenir el atragantamiento
En el caso de los niños, se recomienda evitar los juguetes con piezas pequeñas o globos que puedan quedar a su alcance, así como no permitir que coman mientras corren, juegan o están acostados. También es importante no ofrecerles alimentos duros o que se traben con facilidad, como pochoclo, caramelos duros, salchichas, maníes o nueces.
En los adultos, los especialistas aconsejan cortar los alimentos en porciones pequeñas, masticar despacio y no hablar ni reír mientras se come. Además, es fundamental tener especial cuidado si se utilizan prótesis dentales, ya que pueden aumentar el riesgo de atragantamiento.