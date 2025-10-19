Siguen los días calurosos: cómo estará el tiempo esta semana en Mendoza

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza y el SMN emitieron sus pronósticos para esta semana.

Las temperaturas primaverales siguen subiendo en la provincia de Mendoza, que espera una semana con máximas por encima de los 30°C. Eso sí, hay probabilidad de tormentas, según indica el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza.

Para este lunes, en el inicio de la semana, el pronóstico indica "nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste". También aseguran que estará nublado en cordillera. La máxima será de 31°C mientras que la mínima de 15°C. El SMN espera una máxima de 29°C y mínima de 15°C.

Alertas amarillas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarillas para el territorio de Mendoza. La primera por viento Zonda, el cual afectará al departamento de Malargüe. La segunda por fuertes ráfagas de viento del sector norte con velocidades de entre 35 y 55 km/h, la cual afecta al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

Pronóstico extendido Para el martes, Contingencias Climáticas espera "nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas". Por su parte, advirtieron sobre los vientos moderados del sector sur y aguardan poca nubosidad en cordillera. La mínima que esperan es de 15°C mientras que la máxima de 30°C.