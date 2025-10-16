Un motociclista chocó con un auto y perdió una pierna en Guaymallén

Un motociclista de 38 años perdió la pierna luego de protagonizar un accidente con un auto en Guaymallén.

Un hombre de 38 años chocó con su motocicleta contra un auto dentro del departamento de Guaymallén. A raíz del accidente vial, el motociclista terminó perdiendo su pierna derecha, y fue hospitalizado en el Hospital Lagomaggiore.

Cómo fue el accidente El siniestro tuvo lugar en la calle Buenos Vecinos al 5900, donde un Chevrolet Corsa Classic, conducido por un joven de 18 años, colisionó con la moto Zanella que conducía la víctima a minutos de las 23.

La reconstrucción del hecho sostiene que ambos vehículos se movilizaban por esta vía de sur a norte, cuando la persona que resultó herida quiso adelantar al automóvil y este último giró para entrar a un domicilio sin notar la presencia del motociclista, dando como resultado el choque.

Las autoridades fueron alertadas por un llamado a la línea de emergencias 911. Al llegar, los efectivos de la Subcomisaría Ceresoli constataron la grave lesión del motociclista. Luego, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistieron en el lugar y diagnosticaron la amputación antes de su traslado al nosocomio mencionado.