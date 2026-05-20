Detuvieron en la terminal de San Martín a un mujer que transportaba casi siete kilos de cocaína

El procedimiento fue realizado en San Martín por efectivos de Policía Contra el Narcotráfico durante controles preventivos en la terminal de ómnibus.

La sospechosa fue detenida en la terminal de omnibus de San Martín con varios kilos de estupefacientes.

Una mujer de 28 años fue detenida durante la mañana de este miércoles en San Martín, luego de que efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico descubrieran que transportaba casi siete kilos de cocaína entre sus pertenencias durante un operativo preventivo realizado en la terminal de ómnibus del departamento.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se llevó adelante cerca de las 10 en el interior de la Terminal de Ómnibus de San Martín, donde personal de la Policía Contra el Narcotráfico desplegaba controles preventivos y tareas de verificación sobre pasajeros y equipajes.

Durante una de las inspecciones, los efectivos detectaron una situación sospechosa y avanzaron con las medidas de control correspondientes sobre una mujer mayor de edad.

Secuestraron casi siete kilos de cocaína Tras la requisa, los policías encontraron entre las pertenencias de la sospechosa un cargamento de cocaína que alcanzó un peso aproximado de 6.800 gramos.

La droga fue inmediatamente secuestrada, mientras que la mujer terminó detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes y quedó a disposición de la Justicia Federal.