Asalto en la calle y hurto en un local: trabajadores gastronómicos sufrieron dos robos en Guaymallén

Durante la tarde y noche de este sábado, dos violentos robos fueron perpetrados en el departamento de Guaymallén. En ambos casos las víctimas fueron trabajadores que se desempeñan en el sector gastronómico. En uno de estos casos, el dueño de un local de comidas denunció que le hicieron un boquete en el techo para robarle.

Entraron a una pizzería por un boquete El primero de estos hechos tuvo lugar a minutos de las 14 en una pizzería ubicada sobre calle Concordia. El dueño del local gastronómico indicó a los efectivos de la Comisaría 35°, alertados por la línea de emergencias 911, que varios delincuentes entraron al negocio por medio de un boquete en el techo.

Una vez dentro de la pizzería, los autores del robo sustrajeron una balanza digital, una pava eléctrica, bandejas, un equipo de música y herramientas.

Le robaron su moto a un repartidor Varías horas después, llegando a las 23, un repartidor de comida fue abordado por dos sujetos motorizados, sobre una moto Zanella 150, quienes a punta de pistola le robaron su motocicleta mientras trabajaba por las calles guaymallinas.