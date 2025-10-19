Drogas, armas y un escenario montado: así era el lugar donde se encontraban los Hell's Angels

Tras el enfrentamiento a tiros entre los motoqueros Hell’s Angels y el grupo “Los Tehuelches”, la Policía bonaerense realizó un amplio operativo en La Plata.

Fuentes judiciales indicaron que en las próximas horas se definirán las imputaciones a algunos integrantes de los Hells Angels.

Un megaoperativo policial se llevó adelante este domingo en un salón de eventos de La Plata, luego del tiroteo que involucró a integrantes del grupo Hell’s Angels y a una facción conocida como “Los Tehuelches”. La Policía de la provincia de Buenos Aires irrumpió en el lugar donde se realizaba el encuentro anual de los motoqueros, y secuestró armas, drogas y vehículos de alta gama.

Así era el lugar donde se encontraban los Hell's Angels Hells Angels Ministerio de Seguridad de PBA El procedimiento se desplegó en el salón “Segunda Generación”, ubicado en diagonal 434 y 213, en la localidad platense de El Peligro. Hasta allí llegaron varios móviles policiales y un helicóptero que sobrevoló el predio, donde los efectivos observaron un gran escenario, una pileta, una carpa para invitados y luces montadas para el evento.

Que se encontró dentro de la quinta El operativo culminó con 13 detenidos —12 hombres y una mujer—, entre ellos uno de los hombres heridos en el tiroteo ocurrido días atrás. Además, la policía secuestró seis vehículos, entre ellos un Chrysler PT Cruiser, una Ford Ecosport, un Renault Logan, una Toyota Hilux, una Ford 350 Econoline y una Volkswagen Amarok.

En la guantera del Chrysler, los agentes encontraron una pistola Taurus calibre 9 mm con 20 balas y un cargador, además de una pistola Bersa calibre 9 mm y otra 380. El conductor fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Durante el allanamiento, también se secuestraron más armas de fuego, teléfonos celulares y dos tubos con cocaína, según precisaron fuentes policiales. Entre los arrestados hay personas de nacionalidad española y oriundos de distintas provincias argentinas, lo que refuerza la magnitud del evento y la red de contactos del grupo Hell’s Angels en el país.