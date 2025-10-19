Drogas, armas y un escenario montado: así era el lugar donde se encontraban los Hell's Angels
Tras el enfrentamiento a tiros entre los motoqueros Hell’s Angels y el grupo “Los Tehuelches”, la Policía bonaerense realizó un amplio operativo en La Plata.
Un megaoperativo policial se llevó adelante este domingo en un salón de eventos de La Plata, luego del tiroteo que involucró a integrantes del grupo Hell’s Angels y a una facción conocida como “Los Tehuelches”. La Policía de la provincia de Buenos Aires irrumpió en el lugar donde se realizaba el encuentro anual de los motoqueros, y secuestró armas, drogas y vehículos de alta gama.
Así era el lugar donde se encontraban los Hell's Angels
El procedimiento se desplegó en el salón “Segunda Generación”, ubicado en diagonal 434 y 213, en la localidad platense de El Peligro. Hasta allí llegaron varios móviles policiales y un helicóptero que sobrevoló el predio, donde los efectivos observaron un gran escenario, una pileta, una carpa para invitados y luces montadas para el evento.
Que se encontró dentro de la quinta
El operativo culminó con 13 detenidos —12 hombres y una mujer—, entre ellos uno de los hombres heridos en el tiroteo ocurrido días atrás. Además, la policía secuestró seis vehículos, entre ellos un Chrysler PT Cruiser, una Ford Ecosport, un Renault Logan, una Toyota Hilux, una Ford 350 Econoline y una Volkswagen Amarok.
En la guantera del Chrysler, los agentes encontraron una pistola Taurus calibre 9 mm con 20 balas y un cargador, además de una pistola Bersa calibre 9 mm y otra 380. El conductor fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Justicia.
Durante el allanamiento, también se secuestraron más armas de fuego, teléfonos celulares y dos tubos con cocaína, según precisaron fuentes policiales. Entre los arrestados hay personas de nacionalidad española y oriundos de distintas provincias argentinas, lo que refuerza la magnitud del evento y la red de contactos del grupo Hell’s Angels en el país.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°16 y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Plata, con intervención de la Comisaría 4ª y la Estación de Policía Departamental de Seguridad La Plata.
Fuentes judiciales indicaron que en las próximas horas se definirán las imputaciones por portación ilegal de armas, tenencia de drogas y resistencia a la autoridad, mientras se intenta establecer si el tiroteo que desató el operativo está vinculado a una disputa interna entre bandas de motoqueros.