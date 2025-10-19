Dos personas terminaron heridas en un choque frontal en la ruta 7

Un choque en la ruta nacional 7, a la altura de Agua de Avispas, terminó con dos personas heridas y hospitalizadas.

Un grave accidente se registró este sábado por la tarde en la ruta nacional 7, a la altura de Agua de las Avispas, en el departamento de Luján de Cuyo. El siniestro ocurrió alrededor de las 19.30 y dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas con una fractura de fémur.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el hecho involucró a un automóvil, Citroën C3, y una camioneta, Volkswagen Amarok. El rodado de menor porte era conducido por un hombre, de 30 años, quien viajaba acompañado por tres personas, todas mayores de edad. En tanto, en la Amarok circulaba un conductor de 50 años, acompañado por un mayor y un menor de edad.

Como fue el choque El siniestro se produjo cuando el Citroën circulaba en sentido Oeste a Este, cuando su conductor perdió el control del vehículo, cruzó de carril e impactó de frente contra la camioneta. Bomberos debieron trabajar en el lugar para liberar a los ocupantes del auto menor.

Como consecuencia del choque, dos de los acompañantes del automóvil resultaron heridos. Un hombre de 34 fue trasladado al Hospital Español, donde le diagnosticaron fractura de fémur, mientras que otra, de 30, fue derivada al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos. El resto de los involucrados no presentó lesiones de gravedad.