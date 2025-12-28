Del 1 a 1 al salto cambiario: cuánto más caro son los $1.000 CLP este verano en Chile

En el inicio del verano 2025-2026 y con miles de mendocinos cruzando a Chile para vacacionar, hacer compras o pasar fin de año, el valor del peso chileno vuelve a ocupar un lugar central en las cuentas de los viajeros. El dato clave es cuánto rinden hoy los $1.000 CLP y cuánto más caro resulta este período estival en comparación con el verano pasado.

A fines de diciembre de 2025, el peso chileno muestra una clara fortaleza frente al peso argentino. En términos prácticos, $1.000 CLP equivalen hoy a un rango de entre $1.640 y $1.700 ARS , según se tome como referencia el dólar oficial o el dólar blue. Este nivel marca uno de los valores más altos del año y confirma que viajar a Chile resulta sensiblemente más caro que hace doce meses.

La comparación con el verano pasado deja en evidencia el cambio de escenario. En enero de 2025, el cruce entre el peso chileno y el peso argentino era prácticamente de 1 a 1 : cubrir $1.000 CLP demandaba poco más de $1.000 ARS. Ese equilibrio cambiario hacía que los gastos cotidianos en Chile resultaran mucho más accesibles para los mendocinos.

Hoy, esa relación quedó atrás. El salto desde aquel “casi 1 a 1” hasta los valores actuales implica que este verano es entre un 55% y un 65% más caro para los argentinos que cruzan la cordillera, solo por efecto del tipo de cambio, independientemente de la evolución de precios en Chile.

A lo largo de 2025, el valor de los $1.000 CLP mostró una tendencia claramente ascendente en pesos argentinos, con algunos vaivenes, pero siempre dentro de un sendero de encarecimiento:

Enero 2025: alrededor de $1.000–$1.050 ARS.

Primer trimestre: superaron los $1.100 ARS.

Mitad de año: se ubicaron cerca de $1.250 ARS.

Agosto: avanzaron hacia la zona de $1.350 ARS.

Septiembre y octubre: alcanzaron picos cercanos a $1.550 ARS.

Diciembre 2025: se mueven entre $1.640 y $1.700 ARS.

Esta evolución refleja un fortalecimiento progresivo del peso chileno frente al argentino, que termina impactando de lleno en los gastos turísticos, el consumo y las compras del otro lado de la cordillera.

Elecciones en Chile y un dólar en baja: una combinación desfavorable

A este escenario se suma un factor político-económico reciente. Tras la última elección presidencial en Chile y el triunfo de José Antonio Kast, el mercado cambiario chileno mostró una tendencia a la baja en el precio del dólar.

Un dólar más barato en Chile implica, automáticamente, un peso chileno más fuerte. Y ese fortalecimiento, si bien puede ser leído positivamente para la economía chilena, juega en contra de los mendocinos y argentinos, ya que encarece el tipo de cambio al momento de convertir pesos argentinos a moneda chilena.

En otras palabras: cada baja del dólar en Chile se traduce en más pesos argentinos necesarios para cubrir los mismos gastos, profundizando la diferencia respecto del verano pasado.

Un verano con calculadora en mano

Con este panorama, el verano 2025-2026 encuentra a los mendocinos viajando a Chile con un escenario muy distinto al de hace un año. El tipo de cambio ya no acompaña como en el último verano, el peso chileno se consolidó en niveles altos y la tendencia reciente del dólar en Chile no ofrece alivio en el corto plazo.

El resultado es claro: Chile sigue siendo un destino elegido, pero este verano es sensiblemente más caro, y los $1.000 CLP, que hace un año casi se equiparaban al peso argentino, hoy marcan una diferencia que se siente en cada gasto cotidiano.