Un trekking corto que lleva a un paraíso escondido en Córdoba

El trekking junto al río que enamora a los viajeros argentinos. El rincón de Córdoba que sorprende con agua y sierras

En pleno verano, hay lugares que combinan agua fría, montaña y silencio. En Mina Clavero, un sendero junto al río lleva a la Cascada de Abuela Teresa, uno de los secretos mejor guardados de Traslasierra, en Córdoba. Es un trekking de 40 minutos entre piedras y árboles.

Un trekking con un paraíso El recorrido arranca desde un balneario de la zona y avanza siempre al costado del río. El sonido del agua acompaña todo el trayecto. El camino tiene dificultad media, ideal para quienes buscan algo más que una simple caminata sin llegar a un desafío extremo.

Embed - Cascada Durante el trayecto aparecen playas de arena, ollas naturales y tramos de sombra que alivian el calor. El río muestra aguas claras, típicas de las sierras cordobesas. En días de altas temperaturas, el sendero se transforma en una experiencia refrescante y activa.

La Cascada de Abuela Teresa aparece al final del recorrido como una recompensa. El salto de agua cae entre rocas y forma una pileta natural apta para el descanso. Muchos visitantes destacan la limpieza del lugar y la sensación de estar lejos del ruido urbano.

El trekking demanda unos 40 minutos a paso tranquilo. No requiere guía ni equipamiento técnico, aunque se recomienda calzado con buena suela. En temporada alta, conviene salir temprano para evitar aglomeraciones y disfrutar del entorno con más calma.