Trekking, naturaleza y luna llena: nuevas fechas para el Tour Divisadero en Mendoza

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva edición del Tour Divisadero , con dos propuestas de trekking imperdibles para conectar con la montaña, el atardecer y la historia natural del piedemonte mendocino.

Habrá una versión diurna, con salidas programadas para este domingo 8 y un nuevo encuentro el 22 de febrero, además de un recorrido nocturno especial que se realizará el sábado 14. Ambas actividades se desarrollarán en la Reserva Natural Divisadero Largo , ubicada sobre Ruta Provincial 99, en la Ciudad.

Las propuestas están pensadas para quienes buscan turismo activo, contacto con la naturaleza y experiencias guiadas en un entorno privilegiado, a tan solo 15 minutos del centro urbano.

El Tour Divisadero diurno se realizará los domingos 8 y 22 de febrero, con inicio a las 9 y una duración aproximada de dos horas y media. La actividad no tiene costo, pero sí cupos limitados, con inscripción previa .

Este trekking guiado propone descubrir el corazón del piedemonte mendocino y su invaluable patrimonio natural y geológico. El recorrido incluye la historia minera del lugar, la observación de formaciones de más de 200 millones de años y una caminata hasta la cascada del arroyo Divisadero, donde se realizará una pausa meditativa para profundizar la conexión con el entorno. Es una propuesta ideal para toda la familia.

Tour Divisadero nocturno: “Baño de luna” bajo las estrellas

El Tour Divisadero nocturno, denominado “Baño de luna”, se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a partir de las 19.30, con una duración estimada de dos horas y media. La actividad es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa.

divisadero nocturno La Ciudad de Mendoza propone experiencias de trekking diurnas y nocturnas para toda la familia. Prensa Ciudad de Mendoza

“Iniciamos el año con los trekkings nocturnos de verano, donde recorreremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva Divisadero Largo, para apreciar el atardecer en la montaña y finalizar con el acompañamiento de la luna junto al sonar de algunos animales de hábitos nocturnos. Vamos a poner a prueba todos nuestros sentidos para conectar con este entorno natural”.

Entre las recomendaciones para ambas salidas, se sugiere llegar con 15 minutos de antelación, usar calzado cómodo con buena suela, llevar agua, portar una bolsa de residuos para los senderos y sanitarios, y tener en cuenta que las actividades se suspenden por lluvia, con aviso previo.