La Ciudad de Mendoza ofrece servicios veterinarios gratuitos en La Favorita durante febrero

La Ciudad de Mendoza , a través de la Dirección de Salud, informó que durante el mes de febrero se brindarán servicios veterinarios municipales en el Centro Veterinario del Barrio La Favorita , ubicado en avenida Libertador s/n.

Las atenciones están dirigidas a vecinos y vecinas de la zona, barrios cercanos y también a residentes de otros sectores de la capital mendocina. La iniciativa busca fortalecer el cuidado responsable de las mascotas y contribuir a la salud pública.

Entre las prestaciones disponibles se incluyen castraciones, consultas clínicas básicas, vacunación antirrábica y desparasitaciones internas y externas, con distintas modalidades de atención según cada servicio.

Las castraciones requieren turno previo, que debe gestionarse exclusivamente a través de la línea municipal 147. En tanto, la vacunación antirrábica y las desparasitaciones se realizan sin turno previo, por orden de llegada, durante los días en que el centro permanece abierto. Las consultas clínicas se atenderán únicamente en horario de mañana.

El cronograma de castraciones contempla turnos por la mañana los lunes y viernes a las 8.30, y por la tarde de lunes a viernes a las 14, siempre sujetos a disponibilidad.

Requisitos y otras consideraciones

Desde el municipio aclararon que no se realizarán castraciones a caninos y felinos de razas o cruzas braquicéfalas ni a animales de tamaño mini, como Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín napolitano, Shar Pei y Chihuahua. En el caso de gatos, no se intervendrán razas como Persa e Himalayo, entre otras.

Asimismo, todos los turnos otorgados por el Call Center Municipal quedan sujetos a evaluación final del profesional veterinario, quien determinará si el animal cumple con las condiciones necesarias para ser intervenido. También se recordó que no se realizan consultas clínicas en el Móvil Veterinario.