Le secuestraron celulares y chips a una mujer que ingresaba como visita al penal San Felipe

Un intento de ingreso de celulares y chips de telefonía fue frustrado este lunes en el Complejo Penitenciario San Felipe de la Ciudad de Mendoza. El secuestro se produjo durante el horario de visitas, mediante un control realizado por personal penitenciario.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Conserjería del penal capitalino, en el marco de los controles del Sistema Único de Ingreso. Allí, los efectivos detectaron una bolsa de leña que ocultaba elementos prohibidos, los cuales estaban destinados a ser ingresados al establecimiento.

El detalle del secuestro Tras la inspección, se secuestraron 18 tarjetas SIM, cinco teléfonos móviles, dos cargadores, dos pares de auriculares y un envoltorio con una sustancia de origen dudoso. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades administrativas y judiciales.

Las actuaciones quedaron a cargo del área correspondiente, mientras se analizan las responsabilidades vinculadas al intento de vulnerar los controles penitenciarios.