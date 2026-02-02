Mendoza afianza su liderazgo internacional en montañismo con referentes mundiales

La Ciudad de Mendoza refuerza su estrategia turística con visitas de figuras destacadas del montañismo mundial.

Mendoza continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional como uno de los principales destinos de montañismo del continente, gracias al trabajo articulado con referentes globales de esta disciplina y a una política sostenida de impulso al turismo de montaña.

En ese marco, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, mantuvo un encuentro con Tashi Lakpa Sherpa, figura destacada del alpinismo mundial y fundador de la empresa 14 Peaks Expedition, quien desde hace varios años elige Mendoza como base para organizar expediciones al Aconcagua, convocando a montañistas de distintos países.

De la reunión también participaron Nima Rimji Sherpa, el montañista más joven en completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, y Shahad Al-Sabah, la primera mujer kuwaití en alcanzar la cima del Aconcagua, quienes resaltaron la calidad de la experiencia vivida en la provincia.

El montañismo, motor del turismo provincial El montañismo constituye un eje estratégico para el desarrollo turístico de Mendoza, ya que promueve la llegada de visitantes de todo el mundo y genera un impacto positivo en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.

Desde la Ciudad de Mendoza, en su rol de anfitriona, este tipo de agendas internacionales resulta fundamental para potenciar la actividad turística y seguir posicionando a la provincia como un destino de referencia a nivel global.