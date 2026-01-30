Chile: el destino que debés conocer en 2026, según The New York Times

Chile tiene un punto en el mapa donde la idea de "fin del continente" deja de ser una frase y se vuelve paisaje. Cabo Froward, en la península de Brunswick y frente al Estrecho de Magallanes, apareció en la selección de viajes del The New York Times Travel como uno de los 52 lugares para visitar en 2026.

El atractivo no pasa por un circuito armado, sino por lo contrario: naturaleza cruda, sensación de aislamiento y vida silvestre en libertad. En estos meses, además, el área avanza para consolidarse como futuro parque nacional, con un proyecto de conservación que busca proteger un territorio amplio de bosques subantárticos, turberas y ríos prístinos, donde también habitan especies como puma y huemul.

La travesía mezcla bosque siempreverde, turberas extensas y costa abierta al viento. En el mar se puede observar fauna típica del extremo austral, y la temporada de avistamiento suma un plus: entre el verano y comienzos de otoño suele crecer la chance de ver grandes cetáceos en la zona.

En lo alto espera el hito más buscado: la Cruz de los Mares, el símbolo que marca el extremo continental y regala una vista amplia sobre el Estrecho de Magallanes. Es el cierre clásico para quienes hacen el trekking completo.

Chile se abre paso entre viento y mar rumbo a la Cruz de los Mares.

Ruta Patrimonial Cabo Froward (travesía larga): es la caminata principal y está pensada para gente con experiencia y buena preparación, porque incluye cruces de ríos, sectores barrosos y planificación según mareas. Caminata corta hasta el Faro San Isidro (ida y vuelta en el día): una alternativa más breve para tener “muestra” del paisaje magallánico sin meterse en una expedición de varios días, con opción de hacerlo por cuenta propia o con excursión desde Punta Arenas. Llegar por mar y sumar un trekking intenso hasta la Cruz de los Mares: hay salidas que combinan navegación por el Estrecho de Magallanes y caminata guiada. Los valores cambian según operador y temporada, pero en tours full day aparecen referencias en torno a los USD 280–310 por persona.

Para quien busca algo todavía más fuerte, existe la opción de expedición en kayak por varios días: algunos operadores publican precios de referencia alrededor de USD 820 por persona, o valores en moneda local según condiciones.

La ventana más amigable suele ir de noviembre a marzo por horas de luz y condiciones menos duras, aunque en esta zona el clima puede cambiar rápido incluso en verano.

Cómo llegar a este icónico lugar de Chile

El punto de partida es Punta Arenas. En vehículo se toma la Ruta 9 hacia el sur y se avanza por la costa de la península de Brunswick hasta donde termina el camino y comienza el sendero. En transporte público, las opciones son más limitadas y pueden dejarte lejos del inicio, por lo que hay que sumar caminata extra para conectar con los tramos.

Cabo Froward es aislado, por eso la planificación no es un detalle: avisar antes de salir a autoridades locales, llevar tablas de marea actualizadas, equipo para lluvia y viento, y considerar comunicación de respaldo (radio o satelital) puede hacer la diferencia. Además, es fundamental respetar la huella, no dejar residuos y acampar solo donde corresponda.