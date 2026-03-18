Buen clima y paso habilitado para cruzar a Chile este miércoles

El paso a Chile se mantiene operativo las 24 horas, acompañado por un pronóstico favorable en alta montaña.

El Paso Cristo Redentor está habilitado este miércoles con tránsito normal y buen clima, lo que permite una circulación fluida hacia Chile.

Para este miércoles 18 de marzo, la principal conexión entre Mendoza y Chile por la Ruta Nacional 7, se encuentra habilitada las 24 horas para todo tipo de vehículos. Desde la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que el tránsito se desarrolla con normalidad en ambos sentidos.

Durante la mañana, las condiciones en la alta montaña son estables, con temperaturas frías pero sin complicaciones para circular. Los registros indican 7° en Uspallata, 3° en Punta de Vacas, 0° en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas.

El buen estado del tiempo permite sostener el flujo de vehículos sin interrupciones. No se reportan cortes ni restricciones en el paso a Chile.

Buen pronóstico y paso Pehuenche habilitado El pronóstico para Mendoza anticipa una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura, con una máxima estimada de 26° y una mínima de 14°. En cordillera se espera cielo poco nuboso y vientos leves del noreste, lo que favorece la transitabilidad.

En este contexto, el Paso Pehuenche también se encuentra habilitado, con horario de funcionamiento de 8.00 a 20.00. Esta alternativa en el sur mendocino vuelve a estar operativa, ampliando las opciones de cruce hacia Chile.