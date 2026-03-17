Paso a Chile: el estado del corredor internacional para este martes

Este martes 17 de marzo, el paso a Chile se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Desde la coordinación argentina confirmaron que el tránsito se mantiene normal en ambos sentidos, tanto para particulares como para transporte de cargas y ómnibus.

Durante la mañana, las condiciones en la alta montaña se presentan frías pero estables. Las temperaturas registradas fueron de 7° en Uspallata, 3° en Punta de Vacas, -3° en Puente del Inca y -4° en Las Cuevas, lo que obliga a circular con precaución en sectores donde puede haber hielo sobre la calzada.

A pesar del frío, no se reportan interrupciones en la transitabilidad del corredor internacional. El sistema integrado continúa operativo con su esquema habitual, lo que permite sostener el flujo constante de vehículos entre ambos países.

En paralelo, el Paso Pehuenche permanece cerrado y sin fecha de reapertura confirmada. La medida se mantiene vigente y responde a condiciones que no permiten garantizar la circulación segura en ese corredor del sur mendocino.

El movimiento registrado durante el fin de semana en el Paso Internacional Cristo Redentor muestra un tránsito sostenido y con picos marcados. El viernes 13 de marzo ingresaron al país 2.947 personas y salieron 2.513, mientras que el sábado 14 los egresos superaron a los ingresos, con 2.867 personas saliendo frente a 2.718 que ingresaron.

El domingo 15 fue la jornada con mayor flujo de salida, con 3.071 personas dejando el país y 737 vehículos cruzando hacia Chile. En contraste, ingresaron 2.437 personas, lo que refleja un cierre de fin de semana con fuerte movimiento hacia el vecino país.

Los datos también muestran un movimiento constante de colectivos y transporte, lo que confirma la actividad del corredor internacional durante estos días. Tanto el viernes como el sábado se registraron 34 unidades de ingreso, mientras que el domingo el número bajó a 25.

En cuanto a los egresos, los colectivos mantuvieron cifras similares, con 30 el viernes, 35 el sábado y 31 el domingo. Este flujo acompaña la dinámica habitual del paso, que combina turismo, transporte comercial y viajes de larga distancia.