Campeonato Nacional de Sapito: lanzan el primer torneo del icónico juego

El tradicional sapito tendrá su primer torneo oficial en Bariloche. La iniciativa busca posicionarlo como el “Deporte Nacional Patagónico” y revalorizar una costumbre popular.

El torneo organizado por una marca de cerveza, se llevará a cabo en Bariloche.

A través de una fuerte campaña en redes sociales, una reconocida marca de cerveza lanzó un nuevo spot para presentar el Torneo Nacional de Sapito. Con el objetivo de posicionarlo como el “Deporte Nacional Patagónico”, la empresa anunció la organización de la primera competencia oficial de esta tradicional actividad.

Mediante distintos videos publicitarios y la invitación a los usuarios a compartir sus propias grabaciones practicando este juego popular, arraigado en la cultura argentina, se confirmó que el primer torneo se realizará el 14 de febrero en Bariloche.

La campaña fue impulsada por Cerveza Patagonia, marca que tiene su base en esta ciudad de Río Negro. El campeonato se disputará en la Playa Sin Viento, ubicada en la Bahía del Lago Moreno, un punto emblemático de la región que funcionará como escenario principal del evento.

Campeonato de sapito La campaña surgió con la idea de posicionarlo como "Deporta Nacional Patagónico". Instagram (@CervezaPatagonia) De esta manera, con la frase, "Nahuelito, agáchate", la marca apunta a convertir una costumbre extendida en lagos y ríos de todo el país en un evento organizado, revalorizando el sapito como una práctica popular y asociándolo a la identidad natural y turística de la Patagonia.