Alerta por tormentas "fuertes" y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles. Cómo estará el tiempo el resto de la semana.

Sigue el alerta por tormentas en algunas zonas de Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 4 de febrero por tormentas en Mendoza, que tendrían lugar durante la madrugada. Además, anticipan lluvia para las zonas Sur y Este de la provincia a partir de las 21 hs y Zonda por la tarde en Malargüe.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. “El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”, indicaron.

alerta miércoles El SMN emitió un alerta por tormentas para la madrugada de este miércoles en Mendoza. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: circulación de viento Zonda en el Sur de Malargüe, entre las 14:00 y las 19:00, con velocidades de hasta 35 km/h.

circulación de viento Zonda en el Sur de Malargüe, entre las 14:00 y las 19:00, con velocidades de hasta 35 km/h. Nubosidad : jornada mayormente despejada durante el día. A partir de las 20:00, se desarrolla inestabilidad en el llano, comenzando en la Zona Sur y extendiéndose posteriormente al frente Este provincial con tormentas de lluvias, especialmente luego de las 21:00-22:00. En la Zona Sur, estas tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada. No se descarta la caída de granizo.

: jornada mayormente despejada durante el día. A partir de las 20:00, se desarrolla inestabilidad en el llano, comenzando en la Zona Sur y extendiéndose posteriormente al frente Este provincial con tormentas de lluvias, especialmente luego de las 21:00-22:00. En la Zona Sur, estas tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada. No se descarta la caída de granizo. Alta Montaña: cielo despejado. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa e inestable, con tormentas afectando el sur provincial durante la tarde. La mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 32ºC.