Alerta por tormentas "fuertes" y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a qué hora
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles. Cómo estará el tiempo el resto de la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 4 de febrero por tormentas en Mendoza, que tendrían lugar durante la madrugada. Además, anticipan lluvia para las zonas Sur y Este de la provincia a partir de las 21 hs y Zonda por la tarde en Malargüe.
Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. “El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”, indicaron.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: circulación de viento Zonda en el Sur de Malargüe, entre las 14:00 y las 19:00, con velocidades de hasta 35 km/h.
- Nubosidad: jornada mayormente despejada durante el día. A partir de las 20:00, se desarrolla inestabilidad en el llano, comenzando en la Zona Sur y extendiéndose posteriormente al frente Este provincial con tormentas de lluvias, especialmente luego de las 21:00-22:00. En la Zona Sur, estas tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada. No se descarta la caída de granizo.
- Alta Montaña: cielo despejado.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa e inestable, con tormentas afectando el sur provincial durante la tarde. La mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 32ºC.
El jueves estará parcialmente nublado, bajará la temperatura y se anuncian tormentas aisladas e inestabilidad en cordillera. Mientras que el viernes mejorarán las condiciones climáticas: será una jornada con tiempo bueno y una máxima de 31ºC.