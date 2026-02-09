La hija de Elon Musk avala correos de su padre con Jeffrey Epstein

Los mensajes de Elon Musk y Jeffrey Epstein vuelven a escena tras una confirmación. La voz de la hija del magnate reaviva los correos con Epstein.

Vivian Wilson, hija de Elon Musk, afirmó que los correos entre su padre y Jeffrey Epstein son reales. Los mensajes surgieron tras la difusión de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La confirmación reactivó el debate en redes y medios, con fechas, destinos y frases que volvieron a circular con fuerza.

La hija de Elon Musk confirma los correos Vivian Wilson usó la red Threads para anticipar que hablaría sin rodeos. Dijo que evitaría mensajes vagos y se referiría al contenido de los correos. Según explicó, los intercambios datan de 2012 y 2013 y muestran coordinaciones para posibles encuentros en el Caribe.

Foto: https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/06/24/la-hija-trans-de-elon-musk-consiguio-la-autorizacion-de-un-tribunal-en-eeuu-para-el-cambio-de-nombre/ Foto: https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/06/24/la-hija-trans-de-elon-musk-consiguio-la-autorizacion-de-un-tribunal-en-eeuu-para-el-cambio-de-nombre/ En uno de los mensajes, Elon Musk pregunta por un buen momento para visitar la zona de Islas Vírgenes Británicas y San Bartolomé durante las fiestas. Epstein responde con disponibilidad amplia y menciona que siempre hay espacio. En otro correo, Musk consulta por la noche más intensa en la isla.

Los documentos citados forman parte de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de EE. UU. Vivian Wilson señaló que los datos coinciden con recuerdos familiares. Afirmó que estaban en San Bartolomé en las fechas indicadas, lo que refuerza su creencia sobre la autenticidad de los correos.

Jeffrey Epstein 1 La realeza británica vuelve a quedar bajo la lupa tras la difusión de archivos vinculados a Jeffrey Epstein. Archivo También aclaró que no conocía esos mensajes antes de su publicación. Dijo que se enteró al mismo tiempo que el resto del público. Agregó que, si surge más información que pueda corroborar, lo hará. Sus palabras alimentaron el intercambio en redes.