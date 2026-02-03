Francia allanó la sede de X y citó a Elon Musk a declarar por deepfakes sexuales con inteligencia artificial

Las autoridades judiciales de Francia allanaron la sede nacional de la red social X, en el marco de una investigación iniciada a comienzos de 2025 que busca determinar la responsabilidad de la empresa en una serie de presuntos delitos graves, como la difusión de pornografía infantil con inteligencia artificial (IA).

Además, el Ministerio Público de París citó a Elon Musk, actual propietario de la plataforma, y a Linda Yaccarino, la directora ejecutiva de dicha red social, a declarar en calidad de audición voluntaria el próximo 20 de abril de 2026.

La información fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por la fiscalía parisina. La investigación está a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN) y se originó a partir de dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025, respectivamente.

Grok, la inteligencia artificial gratuita de X Grok, la inteligencia artificial gratuita de X. X Por qué se investiga a Elon Musk Según el texto difundido por el Ministerio Público, el registro realizado en las oficinas de X tuvo como objetivo recabar pruebas que permitan comprender el funcionamiento interno de la empresa. En particular, se busca establecer si hubo manipulación algorítmica orientada a influir en el debate democrático, así como evaluar el rol de la red social en la difusión de contenidos ilícitos, entre ellos pornografía infantil y publicaciones negacionistas, presuntamente propagadas mediante su sistema de inteligencia artificial conocido como Grok.

En ese contexto, la fiscal Laure Beccuau señaló que el procedimiento judicial tiene como propósito ofrecer a los directivos de la empresa la oportunidad de exponer su posición frente a las acusaciones. También se espera que detallen las acciones correctivas o medidas de cumplimiento normativo que pretenden aplicar para ajustarse a la legislación vigente en territorio francés.