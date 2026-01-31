Los nuevos archivos de Epstein revelan un mail atribuido a Elon Musk y mencionan a ejecutivos de Rockstar. El DOJ aclara que no hay vínculos probados.

Caso Jeffrey Epstein: Elon Musk, Stephen Hawking, el expríncipe Andrés y los dueños del GTA, en la mira.

Los últimos archivos del caso Jeffrey Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reavivaron la polémica al incluir un correo electrónico atribuido a Elon Musk y menciones a figuras relevantes de la industria del videojuego y de la realeza británica.

Entre los documentos aparece un mensaje que habría sido enviado por Musk y que dice: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en = nuestra isla?". La inclusión del correo volvió a poner el foco en la lista de contactos y comunicaciones recopiladas durante la investigación.

«¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en = nuestra isla?».



«¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en = nuestra isla?». pic.twitter.com/d2hk0vibrA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 30, 2026 Menciones a Rockstar Games en los archivos Los archivos también nombran al presidente de Rockstar Games, Sam Houser, y al ex productor principal de la saga GTA, Leslie Benzies. Según la documentación, ambos aparecen vinculados de manera indirecta a testimonios incluidos en el expediente judicial recientemente publicado.

"Epstein"



Porque el presidente de Rockstar Games, Sam Houser, y el ex productor principal de GTA, Leslie Benzies, son mencionados en los archivos de Epstein recientemente publicados.



Al parecer, Sarah Ransome (sobreviviente de Epstein) salió con Leslie Benzies a principios de… pic.twitter.com/R09blRTJZQ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 31, 2026 De acuerdo con los registros, Sarah Ransome —sobreviviente de Epstein— declaró que mantuvo una relación con Leslie Benzies a comienzos de la década de 2000 y que a través de él conoció a Sam Houser. Ransome acusa a Benzies de abuso y sostiene que Houser estaba al tanto de la situación.

Imágenes y aclaraciones oficiales Otro de los puntos que generó impacto fue la aparición de imágenes de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, duque de York. En las fotografías incluidas en los archivos, se lo ve aparentemente agachado sobre una mujer, lo que volvió a generar controversia pública.