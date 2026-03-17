Nueva pulseada global: Rusia respaldó a Cuba en medio de la crisis generándole un dolor de cabeza a Trump

El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró este martes que continuará brindando apoyo al "pueblo hermano" de Cuba a superar la crisis humanitaria que vive en medio de las presiones de Estados Unidos .

"Por nuestra parte, brindamos y seguiremos brindando a Cuba el apoyo necesario, incluyendo apoyo material", señaló el comunicado publicado en su página web.

Moscú expresó su "profunda preocupación" por la escalada de tensiones en torno a Cuba y la creciente "presión externa sobre la Isla de la Libertad".

"En el contexto de una atmósfera de confrontación artificialmente creada, Rusia reafirma su inquebrantable solidaridad con el gobierno y el pueblo hermano de Cuba ", agregó la nota.

El Ministerio de Exteriores ruso también condenó "los intentos de injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano", así como "la intimidación y el uso de medidas restrictivas unilaterales ilegales" contra Cuba .

También en el Kremlin prometieron continuar ayudando a Cuba en medio de "grandes problemas humanitarios" en la isla caribeña y aseguraron que los contactos con las autoridades cubanas se efectúan a varios niveles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

Según The New York Times, Washington planteó la posibilidad de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla.