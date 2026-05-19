Rusia hace grandes ejercicios militares involucrando sus armas nucleares

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes que llevará a cabo durante los próximos tres días unos ejercicios militares centrados en "la preparación y uso de armas nucleares ante una amenaza de agresión", unas maniobras que movilizarán a más de 64.000 militares, lanzadera de misiles, aviones, buques y submarinos.

"Desde el 19 de mayo y hasta el 21 de mayo, las Fuerzas Armadas rusas llevarán a cabo una maniobra sobre la preparación y uso de fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia.

Además, ha apuntado que en las mismas participarán las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las flotas Norte y Pacífico, el Mando de Aviación de Largo Alcance y "algunas fuerzas de los distritos militares Leningrado y Central".

Así, ha subrayado en un comunicado que "las maniobras incluirán además trabajos sobre los preparativos conjunto s sobre uso de armas nucleares desplegadas en territorio de Bielorrusia ", sin que las autoridades de Minsk se hayan pronunciado por ahora sobre el anuncio de Moscú.

En este sentido, ha destacado que entre los objetivos figura "mejorar las capacidades del personal operativo y de gestión, organizar la gestión de tropas subordinadas durante la preparación y aplicación de medidas para contener a un enemigo potencial" y "comprobar el nivel de preparación de los organismos militares de mando y las tropas implicadas en la solución de problemas relativos a evitar una agresión".

Rusia posee miles de armas nucleares. Foto: Efe. Rusia moverá misiles que pueden portar ojivas nucleares. Foto: Efe

La cartera ha especificado que otros objetivos son "dar entrenamiento práctico por parte de organismos militares de mando, formaciones y unidades militares", así como obtener "un análisis sobre la capacidad de las tropas implicadas en las maniobras a la hora de lograr sus misiones fijadas".

Apoyo integral

"Durante los ejercicios prácticos con tropas, hay planificadas actividades para preparar a varias unidades y formaciones de la fuerza nuclear para la misión y brindarles apoyo integral, así como para llevar a cabo lanzamientos de misiles balísticos y de crucero en campos de tiro dentro de Rusia", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que "las maniobras implicarán a más de 64.000 militares y más7.800 unidades de equipamiento, incluidos más de 200 lanzaderas de misiles, más de 14' aviones, 73 buques y trece submarinos, incluidos ocho submarinos equipados con misiles estratégicos". Dpa