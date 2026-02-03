Rusia envió 70 misiles a una central eléctrica de Ucrania antes de negociar la paz con Estados Unidos

Rusia reanudó sus ataques luego de que Putin haya acordado con el presidente estadounidense, Donald Trump, un cese temporal de estos bombardeos.

El ataque se produce cuando las temperaturas se sitúan en 20 grados bajo cero en algunos lugares de Ucrania. Foto: EFE.

Rusia envió unos 450 drones y 70 misiles contra Ucrania durante la noche del lunes. El asalto aéreo tuvo como objetivo al menos cinco regiones y se centró en la central eléctrica de Ucrania en medio de uno de los inviernos más duros que atraviesa el país.

El episodio fue anunciado por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, en su cuenta de X. "Putin, ha esperado a que las temperaturas bajen y ha acumulado drones y misiles para continuar sus ataques genocidas contra el pueblo ucraniano", dijo.

Sibiga señaló que el ataque, que se produce cuando las temperaturas se sitúan en 20 grados bajo cero en algunos lugares de Ucrania, tuvo entre sus objetivos regiones ucranianas como Kiev, Dnipropetrovsk, Járkov, Sumi y Odesa.

El ataque afectó a las centrales térmicas operadas por DTEK, la mayor empresa energética privada de Ucrania, lo que supone el noveno asalto importante a las instalaciones de la empresa desde octubre. En Kiev, los ataques dañaron e incendiaron edificios residenciales, una guardería y una gasolinera, hiriendo a cinco personas, según informó el Servicio Estatal de Emergencias.

El ataque de Rusia, horas antes de las negociaciones de paz Rusia reanudó anoche sus ataques a las infraestructuras energéticas ucranianas después de una pausa que comenzó el pasado jueves por la noche, cuando Putin acordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, un cese temporal de estos bombardeos.