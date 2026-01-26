Captura de Maduro: Rusia entregó defensas antiaéreas pero los militares venezolanos no supieron como usarlas

Cada día que pasa desde la captura de Nicolás Maduro se conocen nuevos detalles de lo ocurrido esa noche en Caracas. Ahora, desde Moscú, surgió una nueva versión sobre el rol de las defensas aéreas rusas: el embajador ruso en Venezuela , Serguéi Melik-Bagdasárov, afirmó este lunes que Caracas llegó a efectuar dos disparos con baterías antiaéreas entregadas por Rusia contra tropas estadounidenses, pero que ambos fallaron por la falta de preparación del personal militar venezolano.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", sostuvo en una entrevista con el canal Rossia 24.

El diplomático apuntó directamente contra los militares venezolanos y sostuvo que no contaban con la "capacitación suficiente" para operar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que, según su versión, no funcionaron correctamente durante la operación del pasado 3 de enero. En ese sentido, explicó que le comunicaron que "hubo al menos dos disparos (por parte de los sistemas de defensa rusos) y ambos fallaron su objetivo" .

Pese a lo ocurrido, Melik-Bagdasárov aseguró que la cooperación militar entre ambos países sigue en marcha: afirmó que "no se ha cancelado", que Rusia continúa cumpliendo con sus compromisos y que el mantenimiento de los sistemas de armas rusos en Venezuela se extenderá durante décadas.

Tras la captura de Maduro, medios internacionales pusieron el foco en la operatividad y la efectividad de los sistemas antiaéreos que Rusia había entregado previamente a Venezuela. En esa línea, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insinuó en su momento que la defensa rusa resultó insuficiente, y sostuvo que las baterías S-300 y los sistemas Buk fueron inutilizados por sistemas de lucha radioelectrónica .

En ese marco, el Kremlin quedó expuesto como exportador de seguridad, al no poder garantizar la defensa de los regímenes autoritarios aliados.

Este lunes, además, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió que Rusia mantiene interés en continuar con su inversión en Venezuela. "Tenemos varios proyectos que nos interesa continuar", informó. En la misma línea, remarcó que Rusia "ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio" y que "conoce bien" a la presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Como antecedente, el año pasado Rusia comunicó haber construido una fábrica de munición para fusiles Kaláshnikov y estar en proceso de levantar otra planta de fusiles de asalto en el país latinoamericano, donde ya contaba con otras instalaciones de industria militar.