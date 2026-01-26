Javier Milei lanza el "Tour de la Gratitud" en Mar del Plata y retoma la gira después de Davos

Tras su paso por el Foro Económico Mundial de Davos , el presidente Javier Milei retomará desde el inicio de la semana su agenda territorial con una visita a Mar del Plata , que marcará el arranque de una gira política por distintas ciudades del país a lo largo de enero y febrero.

El primer acto está previsto para este lunes a las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde el mandatario encabezará el denominado “Tour de la Gratitud” , una iniciativa organizada por La Libertad Avanza con el objetivo de reforzar el vínculo con su electorado tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas de 2025.

Durante la actividad, Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; y el principal referente del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja .

Desde el armado oficial señalaron que la recorrida busca agradecer el respaldo recibido en las urnas y, al mismo tiempo, comunicar los avances del programa de reformas impulsado por el Gobierno. “Vamos a lograr convencer a todos los bonaerenses de que es momento de terminar con el populismo estatista y que con más libertad se vienen los años de crecimiento y progreso económico que nos han robado”, expresaron voceros del espacio.

Más allá del mensaje hacia la militancia, la presencia del Presidente en la ciudad balnearia tiene una lectura política más amplia. El viaje no solo apunta a respaldar la campaña oficial por la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso en febrero, sino que también funciona como un gesto inicial de construcción territorial con vistas a 2027.

En ese marco, La Libertad Avanza busca comenzar a posicionarse en la provincia de Buenos Aires, con la intención de polarizar políticamente con el gobernador Axel Kicillof y disputar el principal distrito electoral del país en el próximo turno presidencial.

Según trascendió desde la Casa Rosada, Mendoza figura entre los próximos destinos del mandatario, con una visita prevista entre el 17 y el 19 de febrero. También se evalúa un viaje a La Rioja durante la Fiesta Nacional de la Chaya, una posibilidad que ya comenzó a generar expectativa y tensiones políticas en la provincia.

La agenda en Mar del Plata

La agenda presidencial en Mar del Plata continuará el martes con la primera edición 2026 de la Derecha Fest, un encuentro partidario que se realizará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa. A diferencia de ediciones anteriores —que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba— el evento será de acceso libre y gratuito, con inscripción previa.

Además de Milei, participarán del encuentro el politólogo Agustín Laje, la diputada nacional Lilia Lemoine, el senador bonaerense Guillermo Montenegro y el biógrafo presidencial Nicolás Márquez.

La estadía del jefe de Estado en la ciudad incluirá también una actividad de carácter personal. El martes por la noche, Milei volverá al Teatro Roxy para asistir a la obra Fátima Universal, protagonizada por su expareja Fátima Florez, en una función anunciada como “súper especial”.