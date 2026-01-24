Ataques rusos en Ucrania dejan un muerto y 15 heridos en plena negociación

Bombardeos con drones y misiles rusos impactaron en Kiev y Járkov en medio de diálogos de paz con Ucrania. Hubo daños, un muerto y 15 heridos.

Rescatistas ucranianos trabajando en el lugar donde se realizó uno de los ataques rusos en Kiev. Foto: EFE

Rusia lanzó este viernes una ofensiva masiva con drones y misiles contra distintas regiones de Ucrania que dejó al menos un muerto y 15 personas heridas, según confirmaron autoridades locales. Los ataques rusos alcanzaron a la capital, Kiev, y a la ciudad de Járkov, en un contexto marcado por negociaciones diplomáticas para intentar poner fin al conflicto.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió a través de Telegram que la capital fue “blanco de un ataque enemigo masivo”. De acuerdo a su reporte, los bombardeos impactaron en edificios de oficinas y depósitos, y provocaron severas interrupciones en el suministro de agua y calefacción, en momentos en que la ciudad enfrenta temperaturas cercanas a los diez grados bajo cero.

En paralelo, medios internacionales informaron que al menos 11 personas resultaron heridas en Járkov tras el impacto de drones de fabricación iraní, que dañaron zonas residenciales. Las autoridades locales denunciaron que los ataques se produjeron sin distinción de objetivos militares, afectando directamente a la población civil.

Escalada militar contra Ucrania La escalada militar se da mientras representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantienen en Abu Dabi las primeras reuniones trilaterales para explorar una salida negociada a casi cuatro años de guerra. Según admitió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la discusión sobre el control territorial continúa siendo el principal escollo para avanzar en un acuerdo.

Mientras se desarrollan los contactos diplomáticos, la situación interna en Ucrania sigue siendo crítica. Kiev atraviesa un invierno especialmente crudo con gran parte de su infraestructura energética dañada por los bombardeos y una fuerte dependencia del apoyo financiero y militar de los países occidentales.